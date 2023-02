De Nora, Chiara Locati è il nuovo Investor Relator

Industrie De Nora

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha comunicato che con decorrenza 20 febbraio 2023. Locati risponderà a Matteo Lodrini, CFO di De Nora e avrà l'incarico di gestire i rapporti con gli investitori, gli analisti finanziari e la comunità finanziaria globale. Alla manager faranno capo anche tutte le attività legate ai temi ESG.Conin questo ambito, Locati ha ricoperto il ruolo di Investor Relator in primarie società quotate su Borsa Italiana, rivestendo da ultimo l'incarico di Deputy Head of Investor Relations per. Laureata in Economia all'Università Bocconi, ha conseguito il diploma "ESG Analysis & Investing Certificate" presso la Graduate School of Management del Politecnico di Milano."A Chiara va il mio benvenuto - ha commentato l'AD Paolo Dellachà - Sono certo che la sua ampia esperienza professionale potrà essere propulsione per nuovi schemi di valorizzazione di Industrie De Nora agli occhi di un mercato in frenetica evoluzione,indiscusso nei business presidiati".