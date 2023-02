GDO, NielsenIQ: italiani riducono dello 0,4% il mix del carrello della spesa

(Teleborsa) - Anche a gennaio 2023 si conferma il trend positivo del fatturato della distribuzione in Italia, che ha registrato, a Totale Omnichannel, ricavi per 9,8 miliardi di euro, un valore in crescita del +8,1% rispetto alla performance dello scorso anno. A inizio anno, l'indice d'inflazione teorica nel Largo Consumo Confezionato (LCC), ovvero il settore di mercato che comprende tutti i beni di consumo primario e i prodotti confezionati dall'industria, risulta pari al 15,4% in leggera risalita rispetto al valore di dicembre 2022 (15,1%). La variazione reale dei prezzi si attesta invece al 15%, con una riduzione dello 0,4% del mix del carrello della spesa. Questa la fotografia scattata daanalizzando l'andamento dei consumi e le abitudini di acquisto delle famiglie italiane.Stando ai dati di NielsenIQ, a gennaio 2023 crescono – rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso – tutti i format distributivi e nello specifico gli(+15%), i(+9,7%), seguiti dai(+9,3%), dai(+6,7%) e dai(+5,9%).Per quando riguarda l'(a totale Italia), nel primo mese del 2023 è più bassa rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e si attesta al 21,7% (-1,2 punti percentuali vs 2022).Infine, l'indagine di NielsenIQ evidenzia nel mese passato un, che raggiungono la quota del 22,7% del LCC nel perimetro Iper, Super e Liberi Servizi fino a spingersi al 31% sul Totale Italia Omnichannel, inclusi i Discount.Il 2023 si apre con la continua crescita dei(+18,2%) e il(+11,8%) che rimangono, anche nel mese di gennaio, le aree merceologiche con l'incremento più significativo.Ilconferma il trend positivo nella maggior parte dei canali distributivi, con Iper>4500 (+8,7%) e Liberi Servizi (+4,1%) che riportano rispettivamente il trend migliore e peggiore.(+17,5%),(+14,5%) e(+9,6%) risultano essere le aree merceologiche più dinamiche mentre prosegue, come nei mesi precedenti, la crisi del comparto(-3,8%). In calo anche(-2,6%).A livello di prodotto,(56,7%),(54,2%) e(40,3%) sono i primi 3 comparti merceologici nella TOP10 del mese di gennaio.