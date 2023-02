Gefran, aggiornamento sullo share buy-back

Gefran

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 13al 17 febbraio 2023, complessivamentead un prezzo medio di 9,9723 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti effettuati, Gefran detiene un totale di 95.100 azioni ordinarie pari allo 0,66% del capitale sociale.Il programma rientra nei termini della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022 ed è stato avviato in data 14 novembre 2022. L’Assemblea degli Azionisti ha autorizzato l'acquisto fino a un massimo di 1.440.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 euro ciascuna. Le operazioni, attuate secondo la normativa vigente, dovranno essere effettuate entro 18 mesi dall'autorizzazione assembleare.Nel frattempo, in Borsa,allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 10 euro.