Il Sole 24 Ore: approvato nuovo piano, 250 milioni di ricavi al 2026

Il Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione deha approvato il Piano 2023-2026 che conferma una "crescita costante e sostenibile del gruppo attraverso la digitalizzazione dei prodotti e dei processi, l'internazionalizzazione e la continua valorizzazione del brand". La crescita di ricavi e margini - spiega il gruppo editoriale in una nota - è confermata anche nel "mutato contesto geopolitico, economico e di mercato".“Il nuovo Piano Industriale appena approvato è unafacendo leva su innovazione, digitalizzazione, internazionalizzazione e iniziative ESG – ha affermato– Vogliamo potenziare ulteriormente il nostro ruolo di media group di riferimento per il Sistema Paese in termini di informazione e di strumenti a supporto della business community per fronteggiare le nuove sfide nei mercati nazionali edinternazionali, tra cui la formazione, che per noi ha un ruolo sociale essenziale".L'evoluzione del contesto di riferimento ha portato ad una rivisitazione di alcune iniziative previste nel precedente piano 2022 2025 con una rimodulazione dei tempi di lancio delle stesse e, contestualmente, all'introduzione di alcune nuove iniziative industriali. Il piano 2023-2026 si articola sufondamentali:Il piano 2023-2026 prevede inoltre un'ulteriore spinta sugli investimenti abilitanti la trasformazione digitale del gruppo e l'ottimizzazione dei processi, con una rimodulazione temporale rispetto al precedente piano. Alla luce delle incertezze dello scenario macroeconomico e geopolitico caratterizzato dal conflitto in Ucraina, da una netta ripresa dell'inflazione, dall'incremento dei tassi d'interesse e dagli effetti residui del Covid-19, il nuovo piano conferma un progressivo miglioramento anno su anno dei principali indicatori economici e finanziari, cone con una posizione finanziaria netta attesa in progressivo miglioramento nell'arco di piano.Il Gruppo Sole 24 Ore monitora "costantemente sia l'andamento dei mercati di riferimento rispetto alle ipotesi di piano e alle eventuali ripercussioni che dovessero derivare dall'evoluzione del contesto macroeconomico e geopolitico, sia l'implementazione delle azioni previste nel Piano 2023-2026 stesso, mantenendo un'attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all'individuazione di iniziative che possano ulteriormente mitigare il rischio legato ai ricavi a tutela di redditività e flussi di cassa attesi", si legge in una nota.