Rosso per la Borsa di Milano e gli altri mercati europei

(Teleborsa) - Tutti negativi in chiusura gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. In Europa si è contratta l’attività manifatturiera nel mese di febbraio, ma è migliorata quella dei servizi. Forte calo dell'S&P-500 a Wall Street che ha riaperto oggi i battenti dopo essere rimasta chiusa la vigilia per festività.L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle banche centrali convinti che ladebba rimanere sul suo percorso da "falco", nonostante l'sia scesa dal suo picco, ma rimane ancora elevata, ed il tasso di disoccupazione è al minimo di 53 anni. Domani saranno pubblicati idella banca centrale americana: gli addetti ai lavori sperano di carpire indicazioni sulla condotta futura di politica monetaria.Intanto sullo sfondo si guarda alle evoluzioni della, con i timori di una escalation del conflitto, in Ucraina.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,37%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dello 0,98%.Lopeggiora, toccando i +184 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,34%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%, sottotonoche mostra una limatura dello 0,45%; deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,68%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, depressa nel finale il, che chiude sotto i livelli della vigilia a 29.835 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,18 miliardi di euro, in deciso ribasso (-23,64%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,85 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,7 miliardi.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,3%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,66%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,76%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,11%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,67%.del FTSE MidCap,(+1,93%),(+1,76%),(+1,26%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,92%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,73%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,50%.Tra lepiù importanti:01:30: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 48,9 punti)10:00: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50,8 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 48,8 punti)10:00: PMI composito (atteso 50,6 punti; preced. 50,3 punti)11:00: Indice ZEW (atteso 22 punti; preced. 16,9 punti).