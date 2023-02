Sesa acquisisce Next Step: terzo M&A da inizio anno

Sesa

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, ha, consolidando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software per la digitalizzazione dei pagamenti dei servizi pubblici locali e per tutto ciò che è legato al percorso dell'Agenda Digitale. L'operazione è stata attuataNext Step, con sede a Collecchio (PR) ed un organico di circa 15 risorse, sviluppaannuali per circa 1,5 milioni di euro ed undi circa il 30%. La società ha sviluppato internamente una soluzione software web based per la gestione finanziaria delle Entrate Locali (ENTRA NEXT), allineata agli standard della Pubblica Amministrazione.Come al solito, il corrispettivo dell'operazione non è stato reso noto e Sesa ha sottolineato che la partnership societaria è stata realizzata "sulla base di criteri di valutazione coerenti con quelli generalmente adottati dal gruppo", con ildi Next Step Denis Colla, Andrea Pasquetti e Federico Pederzani e obiettivi di crescita sostenibile a medio termine.Per Sesa si tratta della(a gennaio Amaeco e a inizio febbraio Assist Informatica ), dopo le 18 del 2022 (che hanno generato 160 milioni di euro di ricavi, con un EBITDA margin del 15% e l'ingresso di 550 persone) e le 15 del 2021, portando il track record di M&A nel periodo 2015-2022 a 55 operazioni."Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni nel settore software, con focus sulle aziende pubbliche locali che presentano una forte e crescente domanda di digitalizzazione - ha dichiarato il- Continuiamo ad alimentare la crescita del gruppo attraverso M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder".