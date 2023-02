Settimana corta, nel Regno Unito dipendenti più felici e aumento dei profitti

(Teleborsa) - Il 39% dei dipendenti sostiene di essere meno stressato, il 40% dorme meglio, il 54% afferma che è più facile bilanciare il lavoro e le responsabilità domestiche. Questi – secondo una ristretta– i benefici derivanti dall'introduzione dellaVantaggi sono stati rilevati anche dai datori di lavoro: il numero di giorni di malattia durante la sperimentazione è diminuito di circa due terzi e il 57% in meno dei dipendenti ha lasciato le aziende rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tali ragioni delle 61 aziende che hanno effettuato la sperimentazione semestrale, 56 hanno esteso la prova e di queste 18 l'hanno resa permanente.La settimana lavorativa di quattro giorni su sette sembra, dunque, funzionare. Il risultato più significativo riguarda la: la stragrande maggioranza delle aziende ha riferito di essere soddisfatta delle prestazioni aziendali durante il periodo di prova e di aver rilevato unNel corso della sperimentazione, alle aziende sono stati offerti workshop e tutoraggio per aiutarle a ripensare le pratiche di lavoro. Al personale è stata data l'opportunità di mantenere lo stipendio esistente, lavorando per quattro giorni anziché cinque. Icome parte di un progetto che sollecita la politica a procedere verso la settimana lavorativa di 32 ore."In un'ampia varietà di settori, il benessere – ha affermato– è migliorato notevolmente per il personale e la produttività aziendale è stata mantenuta o migliorata in quasi tutti i casi. Siamo davvero soddisfatti dei risultati e si spera che dimostrino che è sicuramente giunto il momento di implementare una settimana di quattro giorni in modo più ampio".