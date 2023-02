A picco Wall Street con Fed e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione da dimenticare per la Borsa USA, dopo che diversi indicatori economici, dal mercato del lavoro all'inflazione hanno nelle ultime settimane rialimentato le ipotesi di una linea più aggressiva della Federal Reserve sui tassi di interesse. Stasera verranno pubblicati i verbali dell'ultimo direttorio della banca centrale americana.Tra gli indici statunitensi, illascia sul terreno il 2,06%; sulla stessa linea, l'ha sofferto di forti vendite e ha archiviato la seduta a 3.997 punti. Depresso il(-2,41%); sulla stessa linea, in netto peggioramento l'(-2,05%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,61%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,05%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,61%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,31%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,00%.Tra i(+0,95%),(+0,90%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -11,03%.Scende, con un ribasso del 9,54%.Crolla, con una flessione del 9,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,03%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,9%; preced. 3,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 194K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,17 Mln barili; preced. 16,28 Mln barili)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 2,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 619K unità; preced. 616K unità).