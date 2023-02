Credit Outlook 2023, probabilità default imprese in moderata crescita: le cifre

(Teleborsa) - Esistono ancora deiche impattano negativamenteitaliane:. L'instabilità della situazione macroeconomica e geopolitica si riflette anche sullo, più ottimistico, che stima unadelle aziende italianepassa dal 5,68% di dicembre 2022, significativamente al di sopra del 4,45% di fine 2019.E' quanto emerge da un, l’agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito delle imprese e nella misurazione delle performance ESG, che ha analizzato un portafoglio di oltre 18.000 aziende rappresentativo dell’economia italiana.In uno, dove si realizzi un sensibile peggioramento della congiuntura economica e un nuovo rialzo dei prezzi energetici e dei tassi di interesse, lama attualmente questa ipotesi non è la più quotata.. Il Credit Outlook individua, infatti, una quota dida poter emettere nel 2023 ben 13,1 miliardi di euro di minibond, di cui più della metà "green" (6,7 miliardi), grazie alla presenza di 537 possibili emittenti nei settori maggiormente esposti alla transizione ecologica ed energetica.“I dati non correggono ancora l’incremento di rischio che si è verificato durante e dopo il Covid, anche se la situazione va migliorando rispetto a qualche mese fa: la previsione attuale di 5,8% di rischio percepito a dicembre 2023 è infatti inferiore al 5,91% a giugno 2023 calcolato a metà dello scorso anno", spiega, Amministratore Delegato di Cerved Rating Agency.Dall’analisi dei settori emerge, nello scenario base, un andamento molto differenziato: se, da un lato, i servizi legati ale alle strutture ricettive, il mercatoe quello dimostrano una(rispettivamente -12%, -11% e -6%), dall’altro il rallentamento della domanda, unito a un livello di prezzi energetici ancora alti per il 2023, sembra determinare unatteso per segmenti come(+10%),(+10%) e(+8%).In termini di dimensione aziendale, le, con stime che arriverebbero al 6,03%, ma a differenza degli anni precedenti l’aumento del rischio interesserebbe anche le grandi aziende, che passerebbero dal 2,9% di fine 2022 al 3,25% di fine 2023.Cerved ha stimato per il 2023 anche undi euro, per oltre mille (1087) possibili imprese emittenti. Miliardi che potrebbero scendere a 11,7 in caso di scenario negativo (indebolimento della congiuntura economica e persistenza di pressioni inflattive trainate dai prezzi energetici e da una politica monetaria sempre più restrittiva). Un posto di tutto riguardo occupano poi i, che raggiungerebbero i, appartenenti a settori maggiormente esposti alla transizione ecologica ed energetica: costruzioni, automotive, attività manifatturiere, fornitura di energia elettrica, gas e acqua, gestione dei rifiuti, trasporto e magazzinaggio, servizi di informazione e comunicazione, attività immobiliari, agricoltura, siderurgia, chimica, plastica e gomma, produzione di macchinari.