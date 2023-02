Da case green ad auto elettriche, le sfide europee per l'Italia

(Teleborsa) - Le regola europea sull'efficienza energetica delle case "è una misura molto meno draconiana di come viene descritta. Vedremo l'approdo finale, madi come viene presentato., ci sono ingentiper migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni che hanno unCi serve questo per ildel nostro pianeta o ci vogliamo ogni volta lamentare del cambiamento climatico e poi di fronte a scelte che dobbiamo fare fermarci?". Lo ha affermato il commissario europeo all'Economia,intervistato da Giovanni Floris a diMartedì su La7. "che se sosteniamo queste scelte con le risorse europee adeguate, penso che sono scelte sacrosante", ha aggiunto.Gentiloni ha anche parlato di transizione climatica ""E se siamo d'accordo sul fatto che un paese così forte sul piano industriale" come l'Italia "non può rassegnarsi a fare la retroguardia, poi dobbiamo guardare negli occhi le sfide che abbiamo davanti. Non è che si dica che tutti devono avere l'auto elettrica dal 2035: si dice che le case automobilistiche dal 2036 devono vendere (solo-ndr) elettrico. È molto impegnativo, anche perché le componenti devono cambiare questo può essere una minaccia per settori di imprese italiane. Ma allora lavoriamo per attenuare questa minaccia - ha detto - per sostenere i settori che possono essere rimessi in discussione. Non trasciniamo i piedi di fronte a una azione cheSul: "La scelta del governo italiano di mettere un limite a un provvedimento che nel corso del tempo aveva innescato dinamiche pericolose per i conti pubblici è stata comprensibile, ragionevole,", ha detto Gentiloni. Anzi l'Unione europea, ha aggiunto, "ha contribuito con 13-14 miliardi al finanziamento del Superbonus e condivide gli obiettivi che almeno inizialmente erano stati dati, cioè migliorare l'emergenza energetica delle nostre case. Poi sappiamo che la cessione dei crediti,Infine, un passaggio su quanto successo nel Regno Unito. La "distanza" tra le promesse elettorali e i comportamenti di governo "non è un'esclusiva italiana. Siamo onesti, bisogna anche rendersi conto che del fatto che non avere un atteggiamento prudente sui conti pubblici, in particolare per paesi ad alto debito, ma non solo, in questo contesto economico internazionale è molto pericoloso. Lo abbiamo visto alcuni mesi fa con l'esperienza di una premier inglese, solo per 43 giorni., ha concluso l'eurocommissario.