Ethica Group ed Emintad lanciano Ethica SIM per portare PMI in Borsa

(Teleborsa) -hanno comunicato, neonata iniziativa frutto della recente joint venture tra le due realtà, che si proporrà come intermediario specializzato nell'assistenza e supporto alle PMI italiane nel percorso di quotazione. La SIM è ancorae la sua costituzione segue l'ingresso di Ethica Group in Emintad Italy con quota di minoranza (operazione finalizzata a novembre 2022).Nicola Polato hacon particolare focus nei processi di quotazione delle PMI sul mercato italiano. Ha lavorato nel team di Equity Capital Markets di Banca Akros, nel team di Primary Markets di Borsa Italiana e negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Head of Equity Capital Markets di Bestinver Securites, parte del Gruppo"Con forte entusiasmo hodi professionisti funzionale al progetto, che mira all'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi di consulenza a valore aggiunto alla solida base di clientela del gruppo, allargando il range di operatività e di interlocutori nell’ambito del capital markets", ha commentato Polato.Ethica Group è una realtà indipendente specializzata nella realizzazione didi rischio di imprese italiane. Le attività del gruppo comprendono l'M&A Advisory, il Debt Advisory, l'ECM Advisory e l'Equity Investments. Emintad è invece specializzata nel Equity Capital Market e negli anni ha acquisito una posizione di leadership nelsul segmento(oggi Euronext Growth Milan).Contestualmente, con l'obiettivo specifico di rafforzare lo sviluppo commerciale delle attività di Equity Capital Markets del gruppo,è entrato a far parte del. Ha lavorato nel team di Capital Service di ELITE, società di Borsa Italiana (Gruppo) e prima ancora in EnVent e Advance SIM.