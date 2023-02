Italo, 21 borse di studio per i figli dei dipendenti

(Teleborsa) -progetto all’interno del, dedicato aidei dipendenti. L’azienda lancia: borse di studio che premiano gli studenti meritevoli dalla 5^ elementare fino al liceo, un periodo fondamentale per la crescita non solo formativa, ma anche e soprattutto umana. Un gesto concreto per sottolineare l’impegno di Italo per la società e le nuove generazioni che sono il futuro del Paese.Sono 17 leassegnate per premiare iled incentivare ildei giovani, alle quali se ne aggiungono altre 4 che Italo ha voluto dedicare alla memoria dell’Ing., socio fondatore della società, recentemente scomparso. Un progetto che si inserisce all’interno della vision aziendale ben più ampia di crescita sostenibile e di, sempre vicino ai dipendenti e alle loro famiglie, andando oltre la semplice sfera lavorativa. Sin dalla sua nascita, difatti, Italo porta orgogliosamente avanti progetti mirati ad includere e sostenere l’intera comunità.Nei primi 10 anni di attività, Italo, dopo essersi affermato come uno dei player di riferimento nel settore dei trasporti, ha deciso di affrontare un’importante. Premiando il merito, l’azienda vuole essere vicina ai suoi dipendenti ed alle loro famiglie, lanciando un messaggio soprattutto ai più giovani, per stimolarli e farli crescere umanamente e professionalmente. Giovani studenti sempre più presenti all’interno della “”: infatti circa il 25% dei 1400 dipendenti è genitore, per un totale di quasi 600 figli di cui circa il 50% in età scolare.“I giovani rappresentano il futuro su cui investire. È nostro compito premiare il merito, responsabilizzarli e renderli cittadini migliori. Queste borse di studio sono un incentivo a tutti quegli studenti, giovani ragazze e ragazzi, che potranno diventare il motore del nostro Paese nei prossimi anni” afferma, Amministratore Delegato di Italo.