Myplant & Garden: cresce il mondo del giardinaggio Italia

(Teleborsa) - Il mondo del giardinaggio è in crescita, grazie agliche, anno dopo anno, si confermano. Lo conferma, l'appuntamento fieristico tra i più importanti per il mondo professionale internazionale dell’orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio. IlIl mercato sta via via modificando i concetti di agricoltura urbana e hobby garden, dove benessere, salute, sostenibilità e richiamo ecologista si confermano le leve su cui si poggia la crescita di questo mercato, a cui contribuiscono elementi d'arredo ed attrezzature sempre più tecnologiche e di design.ma anche al segmento professionale, anche se non mancano le incertezze. Gli incrementi dei costi energetici diretti per il comparto sono stati impressionanti: quasi +100% estate 2022/estate 2021 per l’elettricità; il prezzo del gasolio ha registrato un +80% nella primavera 2022 rispetto a quella 2021; il costo del metano, a luglio 2022 ha superato il +1200% rispetto al medesimo mese del 2021.L', frenando le esportazioni e costringendo i rivenditori ad aumentare le importazioni, segnando un aumento del 60% nel secondo trimestre del 2022. L'outlook verso il 2023 è comunque positivo, grazie alla creatività delle aziende ed al supporto della tecnologia