Recovery, Bruxelles a due anni dal lancio: "Compiere ogni sforzo per attuazione"

(Teleborsa) - A due anni dalla sua adozione, ilrimane undella trasformazione verde e digitale dell'UE. Lo afferma la Commissione europea in occasione dei(RRF) che ha una dotazione di 800 miliardi di euro.Lafa il punto sui, grazie alla spinta senza precedenti del Fondo di Ripresa e Resilienza a favore diverdi e digitali negli Stati membri. Descrive inoltreper garantire l'attuazione dei Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).Ad oggi, la Commissione hadi euro nell'ambito del Recovery Fund, fra(96 miliardi di euro) e(48 miliardi di euro). Tutti i dettagli relativi all'implementazione della misura sono disponibili nelpredisposto per il monitoraggio del Recovery, ma sono previste altre rate, man mano che ci spostiamo verso la seconda metà dell'applicazione dello strumento.Dal dashboard emerge che all'Italia sono stati riconosciuti 69 miliardi di sovvenzioni e 122 miliardi di prestiti, pari al 10,79% del PIL nazionale."Gli Stati membri - sottolinea la Commissione - dovrebbero compiere ogni sforzo per sfruttare appieno le opportunità offerte dal dispositivo per la ripresa e la resilienza e ottenere risultati conformemente ai calendari predisposti nei loro piani. La revisione intermedia del prossimo anno sarà un'altra opportunità per fare il punto e valutare i progressi compiuti e le lezioni apprese sull'attuazione del PNRR.