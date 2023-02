Trattato New Start, Medvedev: "Londra e Parigi aderiscano. Sospensione è per questo"

(Teleborsa) - Le commissioni della Duma per gli affari esteri e la difesa hanno raccomandato l'. È quanto hanno annunciato i presidenti, Leonid Slutsky e Andrei Kartapolov. L'iniziativa è stata presentata alla Camera bassa dell'Assemblea federale dalIl documento sarà esaminato oggi dal Consiglio della Federazione.Nel suo discorso di ieri Putin ha annunciato la sospensione della partecipazione di Mosca al Trattato sottolineando che la Russia non si ritira dall'accordo. La Russia – ha spiegato il– continuerà ad aderire al nuovo trattato di riduzione delle armi strategiche (New START), è sufficiente per mantenere la stabilità strategica in questa fase.Con la sospensione – ha dichiarato il– la Russia punta all'inclusione degli arsenali nucleari strategici di Gran Bretagna e Francia nel Trattato di riduzione e limitazione delle armi strategiche offensive (New START). "La sospensione è legata proprio a questo – ha scrittosul suo canale Telegram –. Lasciamo che le élite statunitensi, che hanno perso il contatto con la realtà, riflettano su ciò che hanno ottenuto. Terremo d'occhio anche la reazione delle altre potenze nucleari che sono membri della Nato: Francia e Gran Bretagna. Le loro forze nucleari strategiche normalmente non sono state incluse nel bilancio delle testate nucleari e dei veicoli di lancio quando sono stati redatti i trattati tra gli Stati Uniti e l'URSS (Russia), ma è giunto il momento di farlo".Parlando con i giornalisti durante un briefing,ha detto che non è al momento chiaro se Mosca e Washington riprenderanno il dialogo sul controllo degli armamenti nucleare. "Certamente terremo d'occhio in modo particolare la politica che Londra e Parigi adotteranno e le decisioni che prenderanno, perché non possono più essere considerate come fattori estranei al dialogo russo-statunitense sul controllo degli armamenti nucleari. A questo punto non manteniamo il dialogo e non è chiaro se verrà ripreso – ha dichiarato Ryabkov –. La Russia dispone di strumenti che le permetteranno di continuare a monitorare il rispetto del Nuovo Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (New START) da parte degli Stati Uniti anche in futuro".Il– che sostituì i due precedenti accordi Start 1 e 2 (quest'ultimo mai entrato in vigore) e il trattato di Mosca del 2002 (Sort), che decadeva nel 2012fu firmato a Praga l'8 aprile del 2010 dagli allora. Entrò in vigore il 5 febbraio 2011 e fu prorogato una prima volta per 5 anni nel febbraio 2016 e una seconda nel febbraio 2021. La scadenza ora è prevista per il 2026.Nel dettaglio ilscattato entro 7 anni dall'entrata in vigore del Trattato dopo le rispettive ratifiche. Riguardava le testate montate sui missili balistici intercontinentali (Icbm), sui missili balistici lanciati dai sottomarini (Slbm) e il numero di bombardieri disponibili con una testata ciascuno. Si trattò di una diminuzione del 74% rispetto all'accordo Start 1 e del 30% rispetto al Trattato di Mosca del 2002. Previsto, inoltre, uncontando i missili Icbm e Slbm e i bombardieri in grado di sganciare ordigni nucleari: un dimezzamento rispetto allo Start 1. Il limite fu posto a 800 contando anche i missili non puntati.Secondo Washington, l'intesa non stabilì limiti sui programmi di difesa anti-missile. Un'interpretazione mai condivisa da Mosca. Previsteed ai siti elencati nel documento e metodi per facilitare i controlli.il testo di base, un protocollo che elenca diritti e obblighi associati al documento e allegati tecnici che affrontano i dettagli. Tutti e tre i documenti sono stati ratificati dai rispettivi parlamenti. Il Trattato prevede una clausola di ritiro.