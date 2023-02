Vodafone amplia la collaborazione con Google in Europa

(Teleborsa) -ha annunciato l'ampliamento dellaper quanto riguarda i servizi di messaggistica su dispositivi mobili, i dispositivi Pixel di proprietà di Google e la piattaforma Vodafone TV. La collaborazione – fa sapere Vodafone in una nota – vedrà coinvolte principalmente tre aree strategiche: Messaggistica, Dispositivi Pixel e Vodafone TV.Lasarà alimentata daI clienti Vodafone potranno comunicare tramite un sistema di messaggistica moderno e interattivo. Lo standard RCS include il supporto di foto e video di alta qualità, le ricevute di lettura, la messaggistica di gruppo migliorata e la crittografia per le chat one-to-one, il tutto con il massimo livello di privacy e sicurezza dei dati. La novità riguarderà anche i clienti Vodafone Business. Grazie al sistema di messaggistica, le imprese hanno l'opportunità di comunicare con i consumatori attraverso conversazioni coinvolgenti e abilitando esperienze innovative per i servizi a loro dedicati e per le vendite.All'interno degli store Vodafone verranno introdotti e venduti i. Vodafone e Google miglioreranno inoltre in modo significativo l'esperienza di altri dispositivi connessi, tra cui il Pixel Watch, attraverso la rete mobile di Vodafone e il servizio OneNumber.Vodafone utilizzerà Android TV come piattaforma per i serviziQuesto consentirà ai clienti di continuare ad accedere all'intrattenimento offerto da Vodafone TV e, da oggi, di accedere a migliaia di app e giochi disponibili su Google Play attraverso l'interfaccia di Vodafone TV.