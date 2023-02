Circonvallazione ferroviaria di Roma: al via il dibattito pubblico

(Teleborsa) - Nel mese di marzo si darà il via al dibattito pubblico sul progetto di costruzione di un tratto di ferroviaria per completare la "circonvallazione ferroviaria di Roma", che riguarda i binari sui quali potranno viaggiare soprattutto i treni del servizio ferroviario metropolitano."Il progetto – spiega– prevede di realizzare il collegamento tra le stazioni di Vigna Clara, di Tor di Quinto, di Val d'Ala e Tiburtina: sono tutte stazioni esistenti, che servono linee disposte come raggi dal centro verso l'esterno e che vengono così collegate tra loro, permettendo, in futuro, di offrire un sistema di mobilità integrato. l progetto è già arrivato allo studio di fattibilità tecnica ed economica e sono quindi disponibili tutte le informazioni necessarie per valutarlo. Questo non vuole dire che tutto sia già definito: ad esempio oggi esiste una prima ipotesi di dove collocare e come gestire i cantieri; su questi temi si potrà ancora intervenire e molto importante sarà l'ascolto di chi vive i luoghi attraversati e può portare ad adottare soluzioni diverse da quelle al momento ipotizzate".Ilè una procedura prevista dalla legge per accompagnare la decisione di realizzare grandi opere infrastrutturali che hanno importanti effetti sulla vita e le attività delle persone e il suo primo scopo, quindi, è informare."Presto attiveremo un sito web e altre forme di comunicazione per rendere disponibili il maggior numero di informazioni possibili. Sulla base di esse – prosegue– si aprirà il dibattito, e chiunque potrà intervenire facendo domande ed esprimendo le proprie opinioni"."Il primo atto di partecipazione è informarsi. C'è poi la possibilità – sottolinea– di intervenire agli incontri, sia di persona sia assistendo online. Ci saranno due tipi di incontri: alcuni dedicati ad approfondire specifici aspetti tecnici, come ad esempio l'impatto urbanistico, altri più generali ma concentrati su un determinato tratto della costruzione. Naturalmente – conclude – sarà data massima diffusione al calendario degli incontri, che sono previsti durante il mese di marzo". Inoltre, sarà possibile inviare contributi scritti all’indirizzo mail coordinamento@anelloferroviarioRoma.it.