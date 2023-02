EssilorLuxottica, risultati 2022 in crescita: fatturato a 24,5 miliardi

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2022 con un, in aumento del23,3% rispetto al 2021 (+15,4% a cambi costanti), mentre l'utile netto reported si è attestato a 2,1 miliardi di euro (+48,6%).Il Gruppo ha realizzato unrispetto al 2021 su base comparabile (+7,5% a cambi costanti). Le vendite di negozi comparabili risultano in crescita del 7,7% nel 2022, con i negozi ex-GrandVision che hanno sovraperformato a +9,3%.Per quanto riguarda la redditività del Gruppo,nell'anno è stato pari a 15,6 miliardi di Euro, in crescita del 14,5% sull'anno prima (+8,3% a cambi costanti), mentreha raggiunto i 4,1 miliardi di Euro nell’anno, in crescita del 18m5% (+10,9% a cambi costanti). Il Margine operativo adjusted è pari al 16,8% nel 2022, in crescita di 70 punti base rispetto al pro forma del 2021."Nel 2022 EssilorLuxottica ha visto un altro anno di crescita dei ricavi e di espansione dei margini, grazie all'efficace esecuzione della sua visione strategica e al percorso di integrazione, in linea con la sua roadmap finanziaria a lungo termine", spiega la relazione di bilancio del gruppo.a cambi costanti, con un ritmo ancora sostenuto seppur più lento rispetto agli altri trimestri dell’anno, principalmente a causa della difficile base di confronto con quello che era stato il miglior trimestre 2021 quando il fatturato comparabile era aumentato dell'11% rispetto al quarto trimestre 2019 a cambi costanti.Nel quarto trimestre, l'EMEA è stata l’area geografica con la migliore performance, con una crescita del 6,2% a cambi costanti, grazie ai buoni risultati di Francia, Italia, Spagna, Regno Unito e dei paesi scandinavi. In Nord America i ricavi sono aumentati del 2,7% a cambi costanti. I ricavi nell’area Asia-Pacifico e in America Latina sono aumentati del 3,1% e dello 0,6% a cambi costanti.• Investimenti e attività di M&A a supporto del modello di business• Generazione di cassa6 a 2,26 miliardi di Euro nel 2022• Dividendo proposto a 3,23 Euro per azione, in aumento del 29% rispetto al 2021• Fatturato comparabile3in crescita del 9,4% nel quarto trimestre 2022, +3,9% a cambi costanti1• Jean-Luc Biamonti nominato Lead Director