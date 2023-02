Italo, nuovi collegamenti in connessione con i servizi ferroviari regionali di Trenord e Trenitalia Tper

(Teleborsa) - Nuove soluzioni di viaggio per i passeggeri: dopo aver introdotto la scorsa estate le connessioni con i regionali di, ora è la volta diSi potranno acquistare direttamente sul sito italotreno.it e sull’app Italo Treno i biglietti AV e quelli degli altri vettori in un’unica transazione. Un’opportunità che rende l’acquisto semplice e veloce, permettendo di ridurre i tempi delle ricerche, verificando dal sito Italo tutte le combinazioni disponibili, semplificando i passaggi di acquisto, conoscendo in anticipo prezzi, durata e tempi di connessione tra un operatore ed un altro.L’aggiunta deidi Trenord, che copre 460 stazioni ine nelle regioni limitrofe, e le oltre 900 corse giornaliere di Trenitalia Tper per quanto riguarda l’, permette di unire il network Alta Velocità di Italo ad ulteriori località italiane. Saranno più di 2000 le mete raggiunte: piccoli borghi ricchi di storia, meraviglie naturalistiche o città d’arte da Nord a Sud.Il sito di Italo diventa una veradi viaggio, con tutti i servizi utili per completare la propria esperienza: a queste nuove interconnessioni si aggiungono numerosi servizi ancillari sempre più apprezzati dai viaggiatori, come hotel, traghetti, noleggio auto o deposito bagagli.“Incrementare le connessioni di viaggio, arricchendole con l’offerta di Trenord e Trenitalia Tper è un notevole passo in avanti per una mobilità sempre più integrata” dichiara, Direttore Commerciale di Italo. “Due regioni strategiche, come Lombardia ed Emilia-Romagna, saranno ancora più vicine all’Alta Velocità di Italo, che in questo modo includerà non solo i grandi centri ma le regioni intere, offrendo viaggi veloci, sicuri e sostenibili”.