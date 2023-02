Revolut: 1.3 milioni di italiani vittime di frodi negli ultimi 3 mesi

(Teleborsa) - Il numero di tentativi diè in costante aumento, diventa pertanto cruciale per il consumatore finale poterli riconoscere e sapere come comportarsi se si è vittima di un raggiro. Come anche diffuso di recente dallanel suo report annuale, sono più che raddoppiati - a- gli importi sottratti via web nel 2022 (+58%) con un aumento sia del numero dei casi trattati, sia degli indagati.In questo contesto, Revolut, super app finanziaria globale con oltre 27 milioni di clienti in tutto il mondo e più di un milione in Italia, ha condotto un’insieme alla società di ricerche Dynata per comprendere se glisono in grado di riconoscere leinformatiche e se sono preparati a gestirle. Lo studio è stato effettuato nel mese di febbraio 2023 in collaborazione con la società di ricerche Dynata su un campione rappresentativo della popolazione italiana di 1000 individui maggiorenni.Se è sicuramente una buona notizia che la maggior parte degli italiani (59%) non abbia subito attacchi informatici - o tentativi fraudolenti di accedere ai propri dati -, il 32% degli intervistati afferma di aver subito unnegli ultimi 90 giorni. Si tratta principalmente di email di(ricevute dal 22%) e(18%), ma un 4% ha anche ricevuto una notifica da una terza parte che affermava che i suoi dati personali erano stati compromessi.Il 3% degliafferma di essere stato vittima di unanegli ultimi 3 mesi, con una maggiore incidenza tra le donne (4% rispetto al 2% degli uomini) e tra i consumatori appartenenti alla fascia d’età 25-34 anni (7%), probabilmente per un maggiore utilizzo di servizi e piattaforme onlineNonostante isiano reali e le potenziali perdite possano essere significative, 1 italiano su 5 (21%) non adottaper proteggere i propri dati. Nello specifico, il 10% incrocia le dita e spera che tutto vada per il meglio, mentre il 6% pensa che stando attenti non si possa essere vittime di una truffa, ignorando che le tattiche dei truffatori diventano ogni giorno più sofisticate. Il 5% invece non ha idea di quali precauzioni adottare.Fortunatamente, quasi 8 italiani su 10 prendono sul serio lee adottano diverse misure per evitare pericoli: la precauzione più diffusa è quella di acquistare solo sui siti ritenuti affidabili (lo afferma il 44% degli intervistati), seguita dall’utilizzo dell’autenticazione a 2 fattori (39%) e dai cambi password effettuati spesso e senza ripetere quelle già utilizzate in precedenza (26%). Il 14% - che sale al 21% tra i giovani di 18-24 anni - afferma di utilizzare anche le, in grado di garantire un ulteriore livello di sicurezza durante lo shopping online. Alcune banche e app come Revolut offrono, oltre alle classiche virtuali, anche le carte virtuali usa e getta, che potendo essere utilizzate solo una volta assicurano un livello di sicurezza superiore, in quanto i dettagli carta vengono sostituiti dopo ogni utilizzo.