Borse europee in rialzo, Milano inclusa

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, dopo la pubblicazione dei verbali del meeting del Federal Open Market Committee che si è tenuto il 31 gennaio e l'1 febbraio. I funzionari della Federal Reserve hanno continuato a prevedere che saranno necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse per ridurre l'inflazione all'obiettivo del 2%, anche se "quasi tutti" hanno sostenuto un rallentamento del ritmo degli aumenti nello scorso meeting.Negativi i future su Wall Street con una serie di macro attesi tra cui l'indice dei prezzi per spese personali, che potranno fornire ulteriori indicazioni sull'andamento dei prezzi negli Stati Uniti, l'indice di fiducia del Michigan e le vendite di nuove abitazioni.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,059, dopo il PIL della Germania che secondo i dati definitivi si è contratto più della stima preliminare. L'è sostanzialmente stabile su 1.823,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,86 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +182 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,25%.senza slancio, che negozia con un +0,08%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,36%; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,34%. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,47%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.662 punti.Fari puntati sunel giorno in cui riunisce il CdA per discutere dell’offerta di KKR.Tra idi Milano, in evidenza(+4,29%),(+1,39%),(+1,34%) e(+1,21%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,29%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,87%.Tentenna, che cede lo 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,44%),(+2,39%),(+2,27%) e(+2,16%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,27%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.Tra ledi maggior peso:00:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 4%)08:00: PIL, trimestrale (atteso -0,2%; preced. -0,2%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 80 punti; preced. 83 punti)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 1%; preced. 0,2%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 1,3%; preced. -0,2%).