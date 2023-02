Erfo, ricavi pro-forma 2022 salgono a 6 milioni di euro (+18%)

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon, in crescita di circa il 18% rispetto ai 5,1 milioni di euro al 31 dicembre 2021. I ricavi consolidati sono pari a 5 milioni di euro (sostanzialmente in linea rispetto al 2021).L'si è assestato a, pari al 36% sul valore della produzione, sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente."Il 2022 di Erfo ponedel nostro gruppo: abbiamo avviato lo sviluppo della Medical Division che porta nelle farmacie i nostri prodotti frutto della costante attività di ricerca e depositato il nostro primo brevetto - ha commentato l'- Il numero di centri Diètnatural in Italia è in costante aumento e, con la recente acquisizione di BodySano France, siamo entrati nel mercato francese e belga con 27 centri di nutrizione e dietetica"."Nel 2023, sinergicamente e parallelamente al format BodySano, espandendo l'offerta a prodotti legati all’estetica e lavorando sull'internalizzazione della produzione dei prodotti nutrizionali - ha aggiunto - Avvieremo operativamente la, con il rilascio dell'applicazione DiètPlan, per garantire ai nostri clienti e affiliati un approccio sempre più multicanale"Laal 31 dicembre 2022 è pari a -1 milione di euro (Net Cash). La PFN è al netto dell'importo, pari a 1 milione di euro depositato a titolo di escrow a garanzia del perfezionamento dell'acquisizione di Bodysano France.