Geox, il calendario finanziario del 2023

Geox

(Teleborsa) - L'ha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2023 e delleper la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria.Con riferimento alla politica dei dividendi, i vertici dihanno anticipato che ilrelativo all’esercizio 2022, che l’Assemblea degli Azionisti dovesse eventualmente deliberare, verrà posto in pagamento nel mese di maggio 2023CDA: Esame Dati Preliminari (Ricavi Netti e Posizione Finanziaria Netta) al 31.12.2022 - A seguire comunicato stampaCDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio al 31.12.2022 e del Bilancio Consolidato - A seguire comunicato stampaAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità FinanziariaAssemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2022 - A seguire comunicato stampaCDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 31.03.2023 - A seguire comunicato stampaAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità FinanziariaCDA: Approvazione della Relazione Finanziaria semestrale al 30.06.2023 - A seguire comunicato stampaAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità FinanziariaCDA: Approvazione dell’Interim Management Statement al 30.09.2023 - A seguire comunicato stampaAppuntamento: Conference call per la presentazione dei dati finanziari alla Comunità Finanziaria