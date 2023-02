Germania, GFK: migliora fiducia consumatori a marzo come da attese

(Teleborsa) - Migliora leggermente la fiducia dei consumatori tedeschi. L', in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia per marzo un valore di -30,5 punti, rispetto al -33,8 di febbraio (dato rivisto da un preliminare di -33,9). La lettura sostanzialmente in linea con le attese degli analisti, che erano per una risalita del sentiment a -30,4 punti., con l'indicatore che guadagna 6,6 punti a quota 6.che sale di 1,4 punti e si attesta a -17,3. Quello sulleè salito di 4,9 punti a quota -27,4.“Nonostante le crisi in corso, come la guerra in Ucraina, l'indebolimento dell'economia globale e gli alti tassi di inflazione,Rimane quindi saldamente sulla via della ripresa, anche se il livello rimane basso. Il” - spiega Rolf Bürkl, esperto di consumatori GfK . "I recenti cali dei prezzi dell'energia e i rapporti secondo cui gli esperti ritengono che una recessione in Germania quest'anno possa ora essere evitata significano che l'ottimismo sta lentamente tornando".