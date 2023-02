Imprese, via libera CdM a riordino incentivi: semplificazione e riduzione tempi e costi

(Teleborsa) -, una selva di agevolazioni nazionali e regionali che verranno per la prima volta organizzate in modo organico e chiaro, con la nascita di un vero e proprio codice per definire procedure e finalità dei nuovi incentivi che saranno emanati in futuro.Il disegno di legge, proposto dal Ministro delle imprese e del Made in Italy, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge,per la definizione di unalle imprese, in modo dagli incentivi edelle relative richieste.Le nuove norme introducono, tra l’altro, una serie diper gli interventi di incentivazione:da parte di ciascuna amministrazione e indicazione della loro estensione temporale, anche pluriennale, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente continuativo e adeguato alle finalità stabilite;degli incentivi, sulla base della valutazione in itinere ed ex post degli effetti ottenuti;per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato del Paese, con particolare riferimento alle politiche d’incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno;alla crescita economica e sociale.Gli interventi normativi: : laattraverso l’individuazione di un insieme limitato e definito di modelli agevolativi; laconcernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, che saranno armonizzate e coordinate in un "codice degli incentivi".Il testo promuovedelle procedure d’incentivazione e un maggior coordinamento di strumenti già esistenti, come il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma telematica “incentivi.gov.it”.