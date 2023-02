Spid e CIE verso un futuro comune: si tratta per prooiga sistema identità digitale

(Teleborsa) -per definire i dettagli economici della, che sarebbe scaduto il, lasciando cadere uno dei sistemi più efficienti della digitalizzazione della PA. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologicaha convocato gli identity provider, ovvero i, come TeamSystem, Tim, Register, Sielte, Poste, Namirial, Lepida, Intesa, InfoCert, Aruba ed Etna, per discutere delladei contratti sottoscritti dall’Agenzia per l’Italia digitale che scadono appunto il prossimo 23 aprile.Il confronto vedrà il governo da un lato e gli identity provider rappresentati da AssoCertificatori dall'altro, per discutere obiettivi di breve e lungo termine, quest'ultimo caratterizzato dalla confluenza dei sistemi Spid e CIE (Carte d'identità elettronica) e dall'avvento dell'identità digitale europea.La proroga dell'attuale sistema, in realtà, ruota attorno ad un unico grande fattore che riguarda igarantiti ai provider di Spid. Il compenso a suo tempo pattuito con l'Agenzia Italia digitalea coprire i costi di un servizio che vedee 12.674 amministrazioni collegate, quindi ichiedono di piùA mettere nero su bianco la richiesta, che si aggira suifra i vari provider, è stata AssoCertificatori, recapitandola alla segreteria tecnica del sottosegretario Butti pergiungere ad una cifra di compromesso.cullato dal Governo Meloni, invece, sarebbe quello di giungere ad una r, per arrivare alla creazione di un'unica identità digitale gestita dallo Stato, magari facendo uso del sistema, rilasciata e gestita dal ministero dell’Interno e quindi più sicura. Un sistema che in futuro potrebbe anchenel progetto europeo per iluna sorta di carta d'identità comune in cui sarà possibile inserire le credenziali di tutti i cittadini europei.