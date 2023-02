Allarme Confcommercio: in un decennio spariti 100mila negozi

(Teleborsa) -- dal 2012 al 2022 - sonodi commercio al dettaglio e 16mila imprese di commercio ambulante. L'allarme arriva dallaa seguito di un'analisi dell’Ufficio Studi che fa il punto della situazione del settore. Nello stesso periodo, infatti, risultano in crescitae si nota anche unanel commercio, sia come numero di imprese (+44mila), sia come occupati (+107mila) ed una(rispettivamente -138mila e -148mila).Concentrando l’analisi sulle, la riduzione di negozi èrispetto al resto del comune, con ilcaratterizzato da unarispetto al Centro-Nord.all’interno dei centri storici: sempre(libri e giocattoli -31,5%, mobili e ferramenta -30,5%, abbigliamento -21,8%) e(farmacie +12,6%, computer e telefonia +10,8%), attività di(+43,3%) e(+4%).Si avverte il rischio di una vera e propriadove, negli ultimi 10 anni, la densità commerciale è passata da 9 a, un calo di quasi il 20%."La desertificazione commerciale non riguarda solo le imprese, ma la società nel suo complesso perché significa meno servizi, vivibilità e sicurezza. Occorre accelerare la riqualificazione urbana con un utilizzo più ampio e selettivo dei fondi europei del PNRR e il coinvolgimento delle parti sociali", afferma ilPer la sopravvivenza del, secondo Confcommercio, non c’è altra strada che, anche attraverso una maggiore innovazione e una ridefinizione dell’offerta e, cioè l’utilizzo anche del canale online, che ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, con le vendite passate da 16,6 mld nel 2015 a 48,1mld nel 2022.Le attività preseti oggi in Italia, nel complesso, sono 884mila, che è la somma di dettaglio in sede fissa, ambulanti e alberghi e pubblici esercizi, più le altre attività di commercio al di fuori dai negozi. E se da un lato è possibile affermare che il tessuto produttivo e commerciale ha tenuto molto bene durante la pandemia ed ha attraversato con successo le più difficili fasi della crisi energetica, allo stesso tempo è necessario rimarcare la perdita di tessuto commerciale in sede fissa, con una riduzione del numero di punti di vendita attorno al 4% tra il 2019 e il 2022, valore che supera il 9% per gli ambulanti. Rispetto al 2012, le perdite oggi valgono quasi 100mila unità per il dettaglio in sede fissa, di cui un quarto circa nelle 120 città considerate.