Cnpr Forum, necessario sterilizzare aumento tassi con tetto a mutui variabili

(Teleborsa) - "in una congiuntura economica difficile, come quella cui stiamo assistendo in tutto il mondo, è fare in modo che lea disposizione vengano indirizzateattraverso una sterile politica dibensì indirizzandole prioritariamente". E' quanto afferma, membro della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, partecipando al webinar "Guerra, inflazione, aumento dei tassi e del debito. Come aiutare famiglie e imprese nell’anno dell’incertezza?" promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili.Per la parlamentare di centro-destra, le risorse andrebbero assegnate ". Da un lato aiutandole a sostenere i costi energetici, l’aumento dei costi delle materie prime e quello dei beni di prima necessità; dall’altro cercando di aumentare il potere d’acquisto degli stipendi più bassi, aiutando anche chi uno stipendio non lo ha"."E’italiana attraverso. Con la Legge di Bilancio abbiamo iniziato a percorrere questa strada nell’interesse degli italiani. Accanto a questo, non dobbiamo perdere le straordinarie opportunità offerte dal Pnrr per investire in innovazione e nuove tecnologie", ha concluso Lucaselli.Sulle misure per le famiglie si è soffermato anche, capogruppo delin Commissione Finanze a Montecitorio, sottolineando "possiamo aiutare famiglie e imprese in questo anno di incertezzaAnziché 'definanziare' illo si poteva tenere attivo o lasciare attivi gli sconti su carburanti e accise"."Altro modo per aiutare milioni di italiani è quello di cercare di- ha aggiunto il parlamentare cinquestelle - che risponde sia a quei cittadini che non riescono a trovare lavoro, sia a quelli che pur lavorando percepiscono un salario basso. Si possono sostenere le imprese cercando dieconomico in questi due anni, a cominciare dai bonus edilizi che hanno consentito all’edilizia e tutto quello che si porta con sé una buona fetta del 6,7 per cento del PIL del 2021 di continuare alimentare la crescita senza inventarsi nulla di nuovo"., senatore dellain Commissione Industria, Commercio e Agricoltura a Palazzo Madama, è convinto che "con lo stop allee alloper il superbonus è statache avrebbe ulteriormente aggravato le casse dello Stato e, di conseguenza, la condizione degli italiani". Per il senatore leghista la legge di Bilancio "ha tracciato una rotta chiara, stanziando 21 miliardi di euro per. Poi, con le misure di ampliamento dellae loinferiori ai mille euro, si è inteso dare un segnale concreto sulla volontà di sostenere famiglie e imprese in uno dei periodi più complessi dal dopoguerra a oggi".La strategia degli aiuti di Stato è stata anche al centro dell’intervento di(+ Europa) della Commissione Trasporti alla Camera, secondo cui "pesantemente sui prestiti e sulle rate deistipulati dai nostri concittadini. Se, da un lato, è vero che l’inflazione si combatte alzando i tassi d’interesse, dall’altroi cui effetti devastanti vanno a incidere proprio sui redditi più bassi. Di fronte a questa emergenza occorrono interventi di sostegno mirati e un approccio alla riforma fiscale che parta proprio da chi sta peggio, dalle esigenze di coloro che non ce la fanno a pagare i debiti con il Fisco perché colpiti dalla crisi economica".Il punto di vista dei professionisti è stato espresso da, commercialista e revisore legale dell’Odcec di Massa Carrara, il quale ha ricordato che "l’inflazione di cui stiamo soffrendo non è da consumo ma da aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare dei prodotti energetici. La società italiana si trova in una situazione didi fronte alla quale servonoda parte del governo".Secondo, consigliere d’amministrazione della Cnpr, "c’è la necessità di adottare un provvedimento che stabilisca un. Non è possibile pensare, come accaduto negli anni passati, che i picchi dei tassi mandino al disastro le famiglie che si erano indebitate. Un tetto può essere fissato. Le banche, quando si sono approvvigionate di liquidità, hanno pagato il denaro a tassi più bassi di quelli attuali. Non vedo perché, con la crescita dei tassi, la remunerazione debba diventare un sovra profitto gettando nell’angoscia le famiglie".