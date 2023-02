Diversity: è donna il 41% dei Consiglieri delle società italiane in cui BNPP AM investe

(Teleborsa) - Per il secondo anno consecutivo,ha pubblicato i risultati del suo studio globale sullanei consigli di amministrazione, condotto prima della stagione assembleare del 2023. Lanei board è una fonte di sovraperformance finanziaria e contribuisce a creare valore sostenibile. Per questo motivo, il miglioramento della diversità di genere è un obiettivo fondamentale della politica di voto e di engagement di BNPP AM, che viene ulteriormente rafforzata quest'anno, con l’obiettivo di applicare a tutte le società partecipate una soglia minima del 40% di presenza femminile nei CdA entro il 2025.Lo studio confronta più di 3.000 società in cui BNPP AM investe con circa 17.800 società quotate incluse nel database Institutional Shareholder Services (ISS). I dati sono riferiti alla fine di dicembre 2022.In, il 41% dei membri dei board delle società in cui BNPP AM investe è donna, un punto percentuale in più rispetto alla media italiana dell’ISS (40%). A, le donne rappresentano, in media, il 27% dei membri dei CdA delle società in cui investe BNPP AM, un aumento di due punti percentuali rispetto al 2021 (25%). Il dato è superiore a quello delle aziende del database ISS (20%), anch’esso cresciuto di due punti percentuali rispetto al 2021 (18%).Ancora forti le: Europa, Sudafrica e Australia sono le più avanzate in termini di parità nei consigli di amministrazione, anche se tutte le regioni stanno migliorando. Per il 2023 BNPP AM sta ulteriormente rafforzando la propria politica di voto, incrementando del 5% la soglia minima di donne in consiglio di amministrazione applicata nelle diverse aree., Global Head of Stewardship di BNP Paribas Asset Management, commenta: "Le differenze geografiche dovrebbero essere considerate all’interno di una cornice composta da fattori economici, socio-culturali e normativi. Le società con grandi capitalizzazioni di mercato tendono a integrare le problematiche di diversità più facilmente delle società più piccole. Allo stesso modo, anche l'esistenza - o l'assenza - di quote legalmente imposte, come abbiamo recentemente visto in Europa, incide sulla crescita della componente femminile nei CdA"."Glihanno un ruolo cruciale da svolgere nell'aumentare lanei consigli di amministrazione, esprimendo la loro posizione attraverso il voto e intensificando il dialogo con gli emittenti. Sebbene le differenze tra i vari Paesi rimangano, siamo molto soddisfatti dei progressi compiuti, perché dimostrano una maggiore considerazione delle questioni relative alla diversity a livello globale", ha concluso Michael Herskovich.