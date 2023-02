Eventi e scadenze: settimana del 27 febbraio 2023

Antares Vision

(Teleborsa) -Milano Fashion Week Women's - Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2023-24Workshop - Cyber Security, Market Disclosure & Industry - L'evento, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore e Consob, si svolge a Milano ed è diviso in due sessioni (giorni). L'intento è discutere l'opportunità di incrementare la market disclosure e la resilienza in materia di rischi cyber delle imprese quotate e/o di rilevanza significativa, al fine di rafforzare la protezione degli investitori e la consapevolezza del mercatoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetariConsiglio dell'Unione europea - Riunione informale dei ministri delle Telecomunicazioni, dei Trasporti e dell'EnergiaMWC Barcelona 2023 - Si svolge a Barcellona l'annuale "Mobile World Congress", il più importante evento dedicato alla telefonia mobile e al mondo dell'innovazione ad ampio raggioAssogestioni - Pubblicazione dei dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di gennaio 2023Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaBanca d'Italia - Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in ItaliaPolitica europea - Josep Borrell - Josep Borrell, Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, incontra Aleksandar Vucic, Presidente della Serbia, e Albin Kurti, Primo Ministro del Kosovo, per un meeting di alto livello su Belgrado-PristinaPolitica europea - Attività Commissari Commissione Europea - Thierry Breton, commissario europeo per il mercato interno, incontra i CEO di Vodafone, Intel, Telecom Italia, Netflix, Orange, Telefonica e Deutsche TelekomPolitica europea - incontro Gentiloni - Fitto - Paolo Gentiloni incontra Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNNR2023 European Circular Economy Stakeholder Conference - La European Economic and Social Committee (EESC) e la Commissione europea ospiteranno la Annual Conference 2023: Recovery, Open Strategic Autonomy and Resilience, che riunirà i maggiori stakeholder europei nell'economia circolare- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2022.e Comunicato stampa- CDA: BilancioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaBanca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori12:15 - PNRR un anno dopo: le riforme attuate, i progetti in corso ed il punto di vista del mercato - 2° appuntamento dell'anno con "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell'impresa promossa da PwC Italia in collaborazione con il gruppo editoriale GEDI. Partecipano, tra gli alti, il Viceministro Bignami e il Sottosegretario ButtiTesoro - Regolamento BOT- Risultati di periodo- Appuntamento: Partecipazione all’evento IT Day 2023, organizzato da Intesa Sanpaolo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Risultati finanziari del 2022- CDA: Bilancio12:15 -- Appuntamento: Media briefing con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 202218:00 -- Appuntamento: Conference call con gli investitori per la presentazione dei risultati finanziari del 2022Auto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei TrasportiGli adempimenti della dichiarazione di consumo sull’energia e relativi aggiornamenti - L'evento, organizzato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si svolge a PordenoneIstat - Pil e indebitamento AP - Anno 2022One Forest Summit - Il vertice si svolge a Libreville e sarà focalizzato sulla conservazione e gestione sostenibile delle foreste, contro la deforestazione e il cambiamento climaticoParlamento Europeo - ECON committee meeting - Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari09:00 - Enel e Cotec - Innovazione per la circolarità - All'evento, che si svolge a Roma, verrà approfondito il ruolo dell'innovazione per l'economia circolare. Interverranno, tra gli altri, l'AD e D.G. di Enel, il Presidente COTEC, il Vice Presidente Confindustria, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il Presidente Symbola, il Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Vicepresidente della BEI10:00 - Consiglio Superiore Magistratura - Elezione Primo Presidente Corte di Cassazione - Si svolge a Palazzo Marescialli a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Seduta Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura per l'elezione del Primo Presidente della Corte di Cassazione13:30 - Linee programmatiche - audizione Ministro Daniela Santanchè - Presso l'Aula della Commissione Attività produttive della Camera, le Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgono il seguito dell'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle linee programmatiche del suo dicastero13:30 - Linee programmatiche - audizione Ministro dell’Interno Piantedosi - La Commissione Affari costituzionali della Camera svolge l'audizione del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sulle linee programmatiche del dicastero14:00 - Governance economica Ue - audizione Ministro Giorgetti - Le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato svolgono, in videoconferenza, l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni riguardante la Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'Ue14:30 - “L’Italia siamo noi. Le piccole e medie imprese tra appalti, concorrenza e Pnrr” - L'incontro si svolge al Best Western Plus Hotel Universo a RomaCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festivitàTesoro - Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Consolidata Semestrale al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodoEconomia - Francia - Bilancio finanza pubblica della FranciaBanca d'Italia - €-coinPolitica europea - Ursula von der Leyen - Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, incontra il primo ministro svedese Ulf Kristersson e partecipa a una cena di lavoro con il primo ministro e la tavola rotonda europea degli industriali (ERT)UE - Consiglio Competitività (Mercato interno e industria) - I ministri UE responsabili del mercato interno e dell'industria cercheranno di adottare due posizioni del Consiglio, una sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e l'altra sulla raccolta e la condivisione dei dati relativi ai servizi di locazione di alloggi a breve termine. I ministri terranno inoltre un dibattito orientativo sul mercato unico europeo, istituito 30 anni faBCE - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria12:00 - Federmeccanica - 165ª Indagine Congiunturale - La presentazione dell'Indagine Congiunturale di Federmeccanica si svolge al Bettoja Hotel Massimo D’Azeglio, a Roma- CDA: Bilancio consolidato del Gruppo ACEA e progetto del bilancio di esercizio di Acea al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Capital Markets Day' "UNBOX the FUTURE"- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2022- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: BilancioBanca d'Italia - Ita-coinRating sovrano - Ungheria - Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Cipro e Montenegro - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito41° Congresso nazionale di Legacoop - "L’impresa del futuro: cooperativa, per tutti" - Il Congresso si terrà a Roma. Tra gli ospiti i Ministri Adolfo Urso, Marina Elvira Calderone e Raffaele Fitto, la Sottosegretaria al MEF Lucia Albano, il Presidente del CNEL, Tiziano Treu e il Segretario generale della CGIL, Maurizio LandiniRating sovrano - Austria e Repubblica Ceca - Fitch pubblica la revisione del merito di credito11:00 - INPS - Celebrazione del 125° anniversario - La Cerimonia di apertura delle celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione dell'INPS avrà luogo alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Interverranno: Pasquale Tridico - Presidente dell'INPS, Marina Elvira Calderone - Ministro del lavoro e delle politiche sociali e Silvana Sciarra - Presidente della Corte Costituzionale. L'evento, “L’Evoluzione del Welfare e del Lavoro per innovare il Paese - Celebrazione del 125° anniversario dell’Istituto (1898 - 2023)” sarà presso la Sala Angiolillo di Palazzo Wedekind in Roma in streaming- Appuntamento: Presentazione analisti