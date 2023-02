Mercato americano positivo

Seagen

(Teleborsa) -, che prova il rimbalzo dopo la pessima performance di venerdì, quando l'inflazione core di gennaio (misurata dal PCE) è risultata nettamente superiore alle aspettative, con gli operatori che hanno aumentato le scommesse sul tasso terminate della Fed. "La combinazione di una crescita del reddito decente, l'aumento della spesa e l'inflazione robusta significa che a marzo e maggio aumenti dei tassi di interesse sono molto probabili, e dobbiamo accettare che un'ulteriore mossa a giugno è ora più probabile che no", hanno commentato gli analisti di ING.Sempre sul fronte della politica monetaria, Bullard (St Louis Fed) ha detto che la situazione attuale è di "disinflazione credibile", con la banca centrale che potrebbe essere in grado di riportare l'inflazione sotto controllo con un atterraggio morbido, mentre Jefferson (Board Fed) ha ribadito la visione condivisa nel FOMC che il processo di disinflazione dipende in misura determinante dai servizi core ex-abitazione.Tra i titolo sotto osservazione ci sono, dopo che il Wall Street Journal ha riferito che Pfizer è in trattativa per acquistare la società con un deal da oltre 30 miliardi di dollari; focus su, con il CEO in uscita dopo le pressioni da parte dell'hedge fund Soroban Capital Partners, e su, che ha annunciato di aspettarsi 190 milioni di dollari di costi legati alla liquidazione delle sue attività bancarie al consumo e istituzionali in Russia.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un timido guadagno con un +0,68%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 4.002 punti. Positivo il(+1,1%); sulla stessa linea, in denaro l'(+0,83%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,05%),(+0,90%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,84%.scende dell'1,80%.Tra i(+1,93%),(+1,87%),(+1,81%) e(+1,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,95%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4%; preced. 5,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1%; preced. 2,5%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 6%; preced. 6,8%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%).