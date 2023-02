ALA, valore produzione 2022 sale a 158,2 milioni. Margini stabili

ALA

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, ha chiuso il 2022 con unche ha raggiunto la cifra record di 158,2 milioni di euro, con un incremento del 21% rispetto ai dati al 31 dicembre 2021 (130,7 milioni). L'ha evidenziato una crescita in un range compreso tra il 15 e il 20% rispetto all'anno precedente (13,8 milioni). L'è in linea con la marginalità consolidata al 31 dicembre 2021 (10,6%).I dati consolidati includono, a partire dal 4° trim 2022, ildel 100% del Gruppo spagnolo S.C.P. Sintersa, conclusa nel settembre 2022."I risultati preliminari consolidati per l'esercizio 2022 che abbiamo esaminato, evidenziano un significativo miglioramento delle performance, se confrontati con i dati del 2021 - ha commentato l'- Ancora più importante, nel 2022 abbiamo realizzato i nostri obiettivi sia di crescita organica che in ambito M&A".La(debito) chiude a 28,8 milioni di euro rispetto ad una PFN (debito) al 31 dicembre 2021 pari a 5 milioni di euro, e include il finanziamento bancario pari a -35 milioni di euro erogato in data 30 settembre 2022 per l'acquisizione di SCP Sintersa."Oggi occupiamo unin settori in crescita come Aerospace, Defence e Rail e grazie all'impegno del nostro team continueremo ad espandere la nostra quota di mercato in futuro - ha aggiunto l'AD - La nostra vision è quella di diventare il principale supply chain partner per le industrie ad alto contenuto tecnologico più esigenti e restiamo determinati e assolutamente concentrati sulla creazione di valore sostenibile a lungo termine per i nostri clienti, i nostri azionisti, le nostre persone e le comunità di cui facciamo parte".