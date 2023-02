Banco BPM ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

Banco BPM

la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano

(Teleborsa) -ha reso noto che, facendo seguito al comunicato stampa del 7 aprile 2022, in cui si informava che l'Assemblea ordinaria dei Soci aveva approvato la richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie a servizio dei piani di compensi basati su azioni e in forza dell’autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale Europea,a sostegno di tutti i piani di incentivazione di breve e lungo termine in essere che prevedono quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2023 e il 2031 subordinatamente alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione.La durata del Programma è stata individuata nel periodo 28 febbraio – 13 marzo 2023 (estremi compresi).L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è stata deliberata in sede assembleare a far tempo dalla data dell’Assemblea dei Soci del 7 aprile 2022 e sino all’Assemblea dei Soci alla quale sarà sottoposta l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. L’autorizzazione a disporre delle azioni proprie è senza limiti temporali.Il controvalore massimo complessivo è pari ad euro 10 milioni, a sostegno di tutti i piani in essere relativi sia all’incentivazione annuale per gli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, sia ai piani di incentivazione di lungo termine 2017/2019, 2021/2023 e 2022/2024, ivi considerando le quote differite che entreranno nell’effettiva disponibilità nel periodo tra il 2023 e il 2031 e sono subordinate alla positiva verifica di tutte le future condizioni previste per la maturazione.L'acquisto di azioni proprie avverrà per un numero massimo di azioni ordinarie di Banco BPM corrispondenti ad un ammontare non superiore ad euro 10 milioni, che, considerando il prezzo di riferimento del 24/02/2023 pari a euro 3,992 per azione, corrisponderebbe a n. 2.505.010 azioni pari a circa lo 0,17% del capitale sociale di Banco BPM.Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie dovrà essere come minimo, non inferiore del 15% e, come massimo, non superiore del 15% al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l’acquisto.Banco BPM ha precisato che al 31 dicembre 2022: il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad euro 7.100.000.000,00 suddiviso in 1.515.182.126 azioni senza indicazione del valore nominale, che possiede 6.159.480 azioni proprie pari a circa lo 0,40% del capitale sociale e che non vi sono azioni proprie detenute per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 4,165 euro.