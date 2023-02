Borse asiatiche poco mosse, Hong Kong toglie obbligo mascherina

Tokyo

(Teleborsa) -, che non agganciano il sentiment moderatamente positivo di Wall Street. Sul fronte macroeconomico, il Giappone ha registrato un balzo delle vendite dettaglio a gennaio e una netta diminuzione della produzione industriale nello stesso mese.Il vice governatore entrante della Bank of Japan (BoJ),, ha, suggerendo che qualsiasi revisione del suo quadro politico potrebbe richiedere circa un anno.Sostanzialmente stabile(+0,08%), che termina la sessione sui livelli della vigilia, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,65%, e, che mostra un +0,66%.Consolida i livelli della vigilia(-0,04%), nonostante la città abbiaa partire da mercoledì 1 marzo. Quando gli è stato chiesto il ragionamento alla base della tempistica, il capo esecutivo di Hong Kong John Lee ha citato una "valutazione complessiva" e ha sottolineato che il governo aveva precedentemente affermato che avrebbe monitorato attentamente la situazione.In moderato rialzo(+0,42%). Sulla parità(-0,02%); leggermente positivo(+0,52%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente. La giornata del 27 febbraio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,14%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,91%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -2,6%; preced. 0,3%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 47,4 punti; preced. 48,9 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,3 punti; preced. 49,2 punti)00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%).