Gas, Assocostieri: con investimenti capacità può aumentare di 31-35 miliardi metri cubi

(Teleborsa) - "è in grado didel GNL di, nel caso vengano colte tutte le opportunità di investimento. Attualmente, tuttavia, si progetta di limitarsi ad interventi emergenziali”. Lo ha detto, intervenendo alla conferenza E, organizzata dalla London Business Conferences Group, che ha preso il via questa mattina a Berlino.Assocostieri ha ricordato che, il gas naturale arriva nel nostro Paese attraverso i gasdotti, oppure sotto forma di GNL grazie alle navi metanifere. "I– ha sottolineato Rossi - attualmente hanno unadi metri cubi, edquesta capacitàdi metri cubi, con un incremento quindi di 21 miliardi. Per quanto riguarda illa capacità nominaledi metri cubi, ma. Si potrebbe arrivare a 40 miliardi di metri cubi portando a compimento anche solo uno dei due terminali di rigassificazione in progetto in Sud Italia".che ricevono il GNL via mare, "presentano unrispetto ai gasdotti:, la fornitura di conseguenza non viene assicurata da un unico soggetto. In una fase come quella che stiamo attraversando, giocano un ruolo fondamentale per garantire la certezza degli approvvigionamenti e la competitività del mercato”.Secondo Assocostieri, quindi, "è necessario, favorendo al contempo, necessario per raggiungere gli stringenti obiettivi emissivi che l’Europa si è prefissa. Nel giro di uno o due anni entreranno in funzione i rigassificatori galleggianti di Ravenna e Piombino, che complessivamente garantiranno 10 miliardi di metri cubi in più l’anno".con l’estensione dell’operatività dei, nati come depositi costieri di GNL dedicati al bunkeraggio e alla distribuzione locale su strada, per incorporare la funzione di rigassificazione, come già sta accadendo in diversi casi. In ottica di transizione energetica, non bisogna dimenticare come il: un passaggio già avviato con la realizzazione di diversi impianti di liquefazione nell’ambito del “bando GNL” che si sta definendo proprio in questi giorni.