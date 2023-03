Auto, Italia pronta a dire no allo stop dei motori endotermici dal 2035

(Teleborsa) -(benzina e diesel) a partire. Lo ha annunciato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) in un comunicato, in vista delladegli ambasciatori dei Paesi dell'Ue.- fa sapere il Ministero -alla proposta di Regolamento europeo che prevede il bando alla produzione e vendita di auto e van con motori termici al 2035"."Pur condividendo gli obiettivi di decarbonizzazione, l’Italia sostiene che iattraverso 'una', pianificata e guidata con grande attenzione, perper il Paese sia sotto l’aspetto occupazionale che produttivo", spiega la nota de MASE."L’Italia ritiene inoltre – questa la posizione che verrà espressa - che la, nella fase di transizione,. Il successo delle auto elettriche dipenderà molto da come diventeranno accessibili a prezzi concorrenziali. Una razionale scelta di neutralità tecnologica a fronte di obiettivi ambientali condivisi deveper decarbonizzare il settore dei trasporti, tenendo conto delle diverse realtà nazionali e con una"."L'utilizzo di- afferma il ministro Pichetto - contribuirà ad una riduzione delle emissioni senza richiedere inattuabili sacrifici economici ai cittadini".In realtà la posizione italiana è condivisa da altri paesi europei, Ad esempio. Il ministro dei Trasporti Volker Wisssing ha minacciato chese la Commissione non introdurrà la possibilità di usare carburanti sintetici (e-fuels) per l'enorme flotta di veicoli esistenti in Germania.Se al no di Roma e Berlino si aggiungeeuropei - lache aveva già annunciato l'astensione all'approvazione della direttiva e lache si era detta contraria -. La direttiva Coreper II, approvata dall'Europarlamento lo scorso mese di febbraio, rischia dunque di venir bloccata già nel corso della riunione degli ambasciatori in agenda per oggi, mercoledì 1° marzo, ancor prima della ratifica definitiva, che era prevista al Consiglio europeo del prossimo 7 marzo.