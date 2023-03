Eurozona, la produzione industriale torna a crescere a febbraio

(Teleborsa) - A febbraio il volume della produzione manifatturiera dell’area euro si è generalmente stabilizzato, ponendo fine alla sequenza di contrazione di otto mesi.. Secondo le aziende campione, i minori ostacoli sui fornitori e la migliore disponibilità di materie prime hanno ridotto lo stress sui programmi di produzione. I tempi medi di consegna, infatti, si sono accorciati al livello massimo da maggio 2009. La pressione sui costi sostenuti dalle aziende manifatturiere, di conseguenza, è diminuita ancora una volta notevolmente, con il tasso di inflazione dei prezzi di acquisto in marginale rallentamento sino a raggiungere il livello più debole in quasi due anni e mezzo.Raggiungendo a febbraio 48,5 punti l'indice S&P Global PMI per il Settore Manifatturiero dell’Eurozona è diminuito leggermente da 48.8 di inizio anno. L’indice è stato trascinato in basso dal sottoindice dei tempi medi di consegna dei fornitori, che ha mostrato un considerevole(e di solito indicativo di un peggioramento delle condizioni operative del settore manifatturiero) e dalle giacenze degli acquisti, che hanno segnalato il maggiore declino delle giacenze di materie prime e semilavorati da maggio 2021.Tra le otto nazioni monitorate dall’indagine (che rappresentano approssimativamente l’89% dell’attività manifatturiera totale), quattro hanno registrato indici PMI manifatturieri in espansione. I produttorihanno registrato a febbraio il miglioramento più veloce delle condizioni operative, con il rispettivo PMI in salita al livello maggiore in dieci mesi. Laha riportato una simile crescita, mentre l’e lahanno segnalato un marginale miglioramento mensile. I paesi centrali dell’eurozona,, hanno osservato i loro PMI sempre più inferiori della soglia neutra di non cambiamento di 50.Guardando al futuro, i manifatturieri della zona euro sono rmasti leggermente più ottimisti riguardo alla previsione dell’attività dell’anno prossimo rispetto a gennaio. Le aspettative sulla produzione futura sono risultate le più ottimistiche dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di circa un anno fa. L’aspettativa più positiva è stata supportata da un altro mese di assunzione del personale, aumentato a febbraio moderatamente al tasso più veloce in quattro mesi. I maggiori livelli del personale, in aggiunta al nuovo calo dei nuovi ordini ricevuti, hanno causato a febbraio il nono crollo consecutivo del livello del lavoro inevaso.in quanto rappresenta il primo aumento dallo scorso maggio e l’ennesimo miglioramento della tendenza di fondo dai minimi osservati lo scorso ottobre" - ha dichiarato-. La combinazione tra la migliore fornitura e la debolezza sostenuta della domanda, così come i minori prezzi energetici, sta aiutando la forte riduzione della pressione inflazionistica. A febbraio, le materie prime stanno infatti aumentando in maniera irrilevante, segnalando il più lento tasso di crescita in circa due anni e mezzo. Malgrado i prezzi di vendita continuino ad aumentare notevolmente, anche se al tasso di incremento rallentato al livello minimo in due anni, questo in parte riflette il solito effetto ritardato del cambiamento dei costi che agisce sui prezzi di vendita".