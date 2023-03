Mercato auto, a febbraio ancora in crescita le immatricolazioni (+17,5%)

(Teleborsa) - Ilha comunicayo che asono state immatricolatea fronte delle 110.915 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 17,54%. Isono stati 413.223 a fronte di 406.956 passaggi registrati a febbraio 2022, con un aumento del 1,54%. Nel primo2023 la crescita cumulata è del 18,2% con 258.689 veicoli nuovi rispetto ai 218.768 di gennaio-febbraio 2022, grazie anche al graduale ripristino delle forniture e delle consegne dei modelli.Dopo il voto favorevole delal divieto di vendita di auto nuove con motori endotermici a partire dal 2035, in attesa del voto del, che si annuncia invece controverso,, Presidente dell’UNRAE l’Associazione che rappresenta in Italia le Case automobilistiche estere, ha ribadito: “l’industria automobilistica è pronta a raccogliere la sfida delle emissioni zero in applicazione del principio della neutralità tecnologica. Ma tale obiettivo potrà essere raggiunto solo attraverso un coordinamento stabile e programmato tra industria, mercato e istituzioni e attraverso i necessari sostegni”.“Nel secondo mese dell’anno, il mercato auto italiano mantiene il trend di crescita a doppia cifra (+17,5%), ancora una volta anche grazie al confronto con il forte rallentamento di febbraio 2022 (-22,6%) – afferma, Presidente di. Nonostante la partenza positiva del 2023, lo scenario per il settore automotive nel suo complesso – già colpito dai rincari dell’energia, dall’inflazione, dalla crisi dei semiconduttori e della logistica – rimane molto sfidante, anche a fronte delle possibili conseguenze delle proposte normative attualmente in discussione a livello europeo. La recente proposta di regolamento sui nuovi standardper i veicoli leggeri e pesanti - che va ad aggiungersi al recentemente rivisto regolamento sulla riduzione delle emissioni di, di cui seguiamo con attenzione l’iter di approvazione, con la riunione delprevista il prossimo 3 marzo, e alla proposta di revisione del regolamento europeo sulla riduzione delle emissioni di CO2 dei– risulta infatti incongruente ed estremamente gravosa per la filiera. Questo sia per le tempistiche di applicazione, che per il cambio di metodologia di prova previsto per i veicoli pesanti e per i prospettati limiti emissivi di alcuni inquinanti. Riteniamo quindi sia necessaria una profonda rivisitazione del testo durante il processo legislativo europeo”.Sulla base degli elementi disponibili – secondo, presidente del– si può ritenere che la ripresina in atto continui e che quindi il mercato possa chiudere il 2023 intorno al livello indicato dal Centro Studi Promotor nella sua conferenza stampa del 26 gennaio, cioè a quota 1.500.000, ma l’appuntamento con la normalità per il mercato dell’auto è ancora lontano. E questo significa che ilè destinato ad invecchiare ulteriormente con tutto quello che ne deriva in termini di sicurezza della circolazione e di inquinamento. L’accelerazione necessaria per tornare alla normalità potrebbe venire da fatti nuovi che al momento non si profilano all’orizzonte, come ad esempio la fine della guerra ine di tutte le nefaste conseguenze che ha determinato o un impegno del Governo per varare incentivi all’acquisto con rottamazione di nuove auto veramente significativi come lo furono quelli del 1997 che consentirono al mercato di portare le immatricolazioni da quota 1.723.117 del 1996 a quota 2.393.607 del 1997.