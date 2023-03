The Italian Sea Group, da risultati oltre la guidance al passaggio a Star: cosa c'è all'orizzonte

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, produttore di imbarcazioni di lusso per la clientela internazionale,, seppur caratterizzato da una crisi senza precedenti,che si era posta. L'azienda guidata dal suo Fondatoreguarda anche conal biennio, grazie ad una serie di punti di forza, e già progetta il passaggio alnel più breve tempo possibile."E' stato un anno per noi impegnativo. Risultati gratificanti se dovessimo considerare l'anno 2022 un anno normale. In effetti, abbiamo chiuso un po' oltre la guidance, con un 59% in più rispetto all'anno precedente, ovvero ricavi per 295 milioni e 47 di EBITDA, anche qui siamo con un 68% in più rispetto al precedente esercizio. Se invece valutiamo l'anno 2022 così come in effetti è stato, cioè un anno abbastanza terribile, per l'uscita dal Covid e poi per la partenza di questo inaspettato evento bellico, che ha bloccato le materie prime ed ha messo in tensione un mercato intero, portando ad una esasperazione dei prezzi di gran parte delle materie prime che compongono il nostro prodotto, direi a questo punto che abbiamo portato degli obiettivi straordinari. Siamo riusciti a raggiungere i ricavi che erano in previsione, siamo riusciti a mantenere i costi ed il budget di produzione assolutamente all'interno delle previsioni, nonostante l'incremento pazzesco dei prezzi, grazie al nostro rassicurante modello di business, e non abbiamo ritardato nessun progress d'avanzamento e nessuna consegna. Quindi un anno eccezionale"."Cosa ci dobbiamo aspettare adesso dal 2023 e 2024? Budget atteso nuovamente in crescita: il 2023 tra 350 e 365 milioni, il 2024 tra 400 e 420 milioni. Riteniamo di dover proseguire con il consueto impegno, perché ciò che abbiamo ufficializzato a budget riteniamo che sia assolutamente raggiungibile, ma addirittura siamo proiettati sempre al massimo della forchetta di guidance e, questa serenità, ci viene da un paio di elementi importanti: il fatto che l'85% dell'obiettivo di ricavi e di EBITDA è generata da ciò che abbiamo già in progress in produzione, ovvero il portafoglio d'ordine, e le innumerevoli trattative che sono in corso che ci vedranno, per l'anno 2023, giungere alla chiusura dell'incoming Order previsto già nei primi quattro mesi dell'anno. Questi due elementi mettono pressoché in sicurezza gli obiettivi verso i quali ci siamo proiettati"."Obiettivi che vengono in un momento di crisi generale, ma devo dire che, mentre una parte del mondo, la Russia in particolare, è completamente bloccata e rappresenta per noi un mercato anche significativo, abbiamo visto anche una rinascita con estrema grinta di tutta l'area americana, che non solo ha sostituito quello che ci potevamo aspettare dal mercato Russia e dintorni, ma addirittura l'ha fortemente ampliato. E consideriamo che soltanto due anni fa eravamo verso il mercato americano con un valore di vendite all'1%, adesso siamo passati, soltanto in due anni, dall'1% al 30%. Quindi anche questo è un elemento di interessante rassicurazione."A questo aggiungerei un altro elemento generale che può rassicurarci in quel target di posizionamento che abbiamo, ovvero il numero degli ultra High Network Individual dal 2010 al 2021 è cresciuto dell'11%, considerando gli individui che hanno un patrimonio superiore ai 50 milioni di dollari, mentre il mercato degli yacht superiori ai 30 metri è cresciuto soltanto del 3%, quindi abbiamo un 11% di domanda che è cresciuto soltanto del 3%. Se considero questa analisi nel periodo dal 2021 al 2026, vedo che la crescita è dell'8%, con un significativo incremento degli High Spender da 221mila a 380mila, quindi vedo una domanda che cresce e che si porterà dietroun incremento anche delle costruzioni nel nostro posizionamento. Questo è un ulteriore elemento di rassicurazione verso ciò che stiamoproiettando, sia come investimento che come impostazione di obiettivi del nostro gruppo"."Da sempre la nostra attenzione verso l'ecosostenibilità è massima. Devo dire che, al di là della generale attenzione che deriva da una logica culturale, innanzitutto la mia e di tutto il resto del management, negli ultimi 15 mesi ci siamo fortemente strutturati. Stiamodirezionando sempre più l'azienda verso una ESG circolare, che guardi a tutti gli argomenti: la definizione di una matrice di materialità e pilastri strategici verso un'attenzione trasversale; la definizione di una strategia con target misurabili e il continuo aggiornamento della strategia e degli obiettivi misurabili e comunicabili, non solo al management, ma a tutti gli stakeholder; un'adesione al Global Compact delle Nazioni Unite; politiche di certificazione basate sulle best practice. Una attività a 360 gradi in cui l'attenzione va verso i materiali utilizzati per la costruzione delle nostre navi, tutte ecosostenibili e riciclabili, infatti la nostra produzione non utilizza resine vetroresina che è di difficile riciclabilità, mentre andiamo su materiali nobili di totale riciclabilità come acciaio, alluminio, rame. Stiamo proiettando l'azienda al non utilizzo più del legno nemmeno per il Teak e stiamo andando verso un eco-Teak ormai trasversalmente sulle nostre costruzioni"."Abbiamo un'attenzione estrema verso la buona salute e il benessere collaboratori, così come anche la formazione, attraverso un'istruzione, un accrescimento tecnico-culturale mirato con un'università interna, in collaborazione con le vicine Università di La Spezia, di Genova e anche di Napoli. Importante attenzione alla parità di genere: abbiamo quasi il 22% di donne all'interno del nostro gruppo e la remunerazione di queste è allineata, in moltissimi casi addirittura maggiore per performace, rispetto alla classificazione maschile"."Ormai siamo ad una gestione della nostra produzione totalmente verso energia rinnovabile. Abbiamo un sito di riferimento, il primo, che supera i 130mila metri quadrati, con opifici di circa 80mila metri coperti da pannelli solari, quasi tutto il fabbisogno di energiaviene prodotto da noi o comunque acquistato verso fonti green"."La particolare attenzione che abbiamo verso il territorio: un supporto al territorio sia culturale che economico e grandissimi investimenti sia in risorse che in equity verso la progettazione propulsiva delle nostre navi sempre più Green. Da anni siamo leader di mercato con navi a progettazione e sviluppo ibrido. La prima nave ibrida 7 anni fa, la più grande al mondo ibrida, l'abbiamo fortemente voluta ed il 70% delle navi che abbiamo in costruzione sono sviluppate con propulsione ibrida o ancora meno invasiva rispetto alle emissioni nella logica del diesel elettrico. Abbiamo delle navi che contano quasi 2.000 tonnellate di stazza che inquinano meno di una Porsche e parlo di immissioni sia in mare che in atmosfera. Stiamo peraltro lavorando ed investendo su progetti particolarmente innovativi: non saranno veloci così come l'idrogeno, ma il nostro impegno ad alzare l'asticella è particolarmente alto. E poi, non perdiamo di vista tutto ciò che facciamo per rendere la nostra produzione sempre meno invasiva rispetto all'ambiente. Un'attenzione di tutto il management, considerato anche che il management ha parte dei propri incentivi misurati e valutati attraverso attività mirate all'ambiente"."Abbiamo voglia di passare allo Star anche per un paio di motivazioni: una è quella che ormai siamo totalmente strutturati rispetto a tutti i parametri richiesti dal segmento Star, dall'altra vediamo che gli investitori che credono in noi sono sempre di più e vogliamo dareloro la possibilità di investire su di noi".Per passare a star abbiamo la necessità di aumentare il flottante ed abbiamo aperto un interessante tavolo con i nostri Advisor per individuare la soluzione più giusta che, comunque, possa essere fatta nel più breve tempo possibile, ma nella modalità più giusta che possa dare stimolo ed ulteriore crescita al titolo".