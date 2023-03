Valtecne, Mainetti: mercato borsistico ci ha accolto con entusiasmo

Valtecne

(Teleborsa) - "Oggi, glied apprezzamento nei confronti della società. Questa prima giornata così positiva è l’inizio di un percorso che ci auguriamo ricco di soddisfazioni per tutti". Lo ha affermato, amministratore delegato di, commentando il brillante debutto a Piazza Affari dell'azienda valtellinese che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali.Le azioni hanno chiuso la seduta ad un prezzo pari a 6,20 euro, con unarispetto al prezzo di collocamento di 5 euro, raggiungendo una capitalizzazione di quasi 38 milioni di euro."Da oggi, con l'obiettivo di accelerare la crescita e consolidare la leadership nel mercato della meccanica di precisione ed in modo particolare nella filiera medicale - ha aggiunto Mainetti - Vorrei ringraziare innanzitutto i dipendenti di Valtecne: se siamo giunti fino a qui, è grazie al loro impegno e alla loro dedizione; in seguito, il team di lavoro che ci ha affiancato in questo percorso e gli investitori che hanno creduto nella nostra proposta".