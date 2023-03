ADNOC Gas ottiene capitalizzazione di 50 miliardi, più grande IPO del 2023

(Teleborsa) -, la divisione di trasformazione del gas della compagnia energetica statale di Abu Dhabi, ha chiuso il bookbuild per la quotazione sull'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) nella parte alta della forchetta di prezzo precedentemente annunciata , risultando laIldi offerta finale per le azioni di ADNOC Gas offerte da ADNOC è stato fissato a 2,37 AED per azione, il che implica unaal momento dell'ammissione di circa 50 miliardi di dollari (equivalente a circa 182 miliardi di AED ). La fascia di prezzo per l'IPO era precedentemente fissata tra AED 2,25 e AED 2,43 per azione.Sulla base del prezzo dell'offerta finale, la dimensione totale dell'è di circa 2,5 miliardi di dollari (equivalenti a circa 9,1 miliardi di AED). Il processo di bookbuilding ha generatoper oltre 124 miliardi di dollari (equivalenti a oltre 450 miliardi di AED), il che implica un livello di sottoscrizione in eccesso superiore a 50 volte in totale."Questa quotazione davvero storica è la, con un livello senza precedenti di interesse degli investitori che rafforza sia l'attrattiva della base di asset energetici di livello mondiale e a bassa intensità di carbonio di ADNOC, sia consolidando la posizione di leader di Abu Dhabi come go-to destination dei capitali globali", ha commentato Khaled Al Zaabi, Group CFO di ADNOC.