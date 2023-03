Alleanza Assicurazioni e AIEF: insieme per cultura finanziaria e assicurativa sul territorio

(Teleborsa) -questo l'obiettivo dell’accordo tra(Associazione Italiana Educatori Finanziari).Nel dettaglio, l’accordo con AIEF, per la prima volta nel settore assicurativo,, che ne abbiano i requisiti, di iscriversi al Registro degli Educatori Finanziari professionisti. I consulenti, che si sono distinti comeper la loro attività professionale nellasui social media, avranno un vero e proprio “patentino” e saranno iscritti alunper la loroche li conferma unper la“Da sempre Alleanza cresce al fianco delle", ha dichiaratoResponsabile Marketing di Alleanza Assicurazioni. Laè impegnata da anni in questo ambito, con investimenti, persone e competenze che hanno portato allo sviluppo del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. L’accordo conconferma, informativo e formativo dei nostri consulenti finanziaricheanche attraverso la loro attività sui social, sensibilizzano comunità e famiglie italiane contribuendo a decisioni più consapevoli,chePerPresidente Esecutivo AIEF “. Ledall’alfabetizzazione fino alle conoscenze più elevate, sono lo strumento fondamentale che aiuta il cittadino ad affrontare consapevolmente le scelte finanziarie importanti della propria vita. AIEF svolge su tutto il territorio nazionale attività di educazione finanziaria grazie i suoi associati che con passione e dedizione svolgono il loro compito.di aver intrapresocon una delle più importanti compagnie italiane, Alleanza, che con grande lungimiranza e attenzione al problema dimostra concretamente di voler prendere “al progresso del Paese coinvolgendo nel progetto unQuest’ultimi presto diventeranno Educatori Finanziari AIEF e potranno così contribuireal progresso dellagrazie a questa “missione” sociale, etica e sostenibile. Ci onora infine annoverare altri piscritti al nostro registro, a cui porgo con gioia il mioProsegue dunque l’impegno della Compagnia a supporto delladell’educazione sui, risparmio, previdenza e protezione, pilastro centrale del Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa di Alleanza. Dopo il lancio di, il primo Osservatorio sulla consapevolezza e sui comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, la Compagnia - spiega la nota - conferma il proprio impegno con due distinte iniziative volte adOltre a questo accordo sottoscritto con AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari), prende il via il nuovo concorso online”. Le due iniziative hanno la finalità di coinvolgere maggiormente la comunità, nella convinzione che l’educazione finanziaria e assicurativa sia una".