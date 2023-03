Ariston, Mediobanca aumenta target price e conferma Outperform

Mediobanca

Ariston Group

(Teleborsa) -ha aumentato ilsu, quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, a(da 12,30 euro) e confermato laa "". La revisione del giudizio arriva dopo che la società ha comunicato i risultati del 2022.Gli analisti hanno aggiornato le loro stime 2023-24 per tenere conto delle tendenze organiche più forti del previsto nel 2023 e del contributo più elevato di Centrotec. Ora prevedono che Ariston raggiunga 3,14 miliardi dinel 2023 e si avvicini a 3,3 miliardi entro il 2024. D'altra parte, hanno per lo più confermato le ipotesi di margine che puntano a undi 9,7% nel 2023 e 10,3% nel 2024."Continuiamo a credere che l'operazione Centrotec, apportando nuovi prodotti a valore aggiunto nel mix di prodotti, possa, con Ariston ben posizionata per beneficiare del trend dell'efficienza energetica grazie alla sua offerta completa che include le pompe di calore, caldaie ad alta efficienza, solare termico e gruppi di ventilazione", si legge in una nota.Dalla conference call, tra le altre cose, è emerso che: la crescita delle vendite organiche nel 2023 sarà trainata principalmente dalla componente mix, soprattutto nell'UE e nei mercati maturi; Ariston prevede impatti limitati dalle nuove regole sugli incentivi fiscali in Italia; Aristonguardando obiettivi di tutte le dimensioni in tutte le aree geografiche.