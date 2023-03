Auto, Meloni: rinvio voto su stop 2035 a benzina e diesel è un successo italiano

(Teleborsa) - "ll rinvio, a data da destinarsi, del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dalalladiè un successo italiano. La posizione del nostro governo è infatti chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l'aspetto produttivo e occupazionale. La decisione del Coreper di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione dida noi indicata". Così ha commentato la presidente del Consiglio,, sui suoi canali social la decisione della presidenza svedese del Consiglio europeo.A pesare, oltre al no dell'Italia e alle posizioni di fatto contrarie di(sebbene Sofia a novembre si sia astenuta), è stata la posizione della. Il ministro dei trasportiin settimana aveva infatti annunciato che la decisione tedesca sarebbe stata appesa alla garanzia da parte della Commissione di presentare una nuova proposta sugliche permettesse alle nuove auto con motore a combustione di circolare anche dopo il 2035 a patto che siano alimentate con carburanti puliti."Ricordo che la proposta è stata fatta sulla base della neutralità tecnologica e nell'obiettivo di raggiungere l'obiettivo del. Siamo in contatto con i Paesi membri sulle nuove preoccupazione emerse per valutare quale sia la strada migliore da percorrere ora", ha spiegato la portavoce della Commissione,Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica,, il nuovo rinvio "tiene giustamente conto di una forte resistenza di alcuni Paesi europei, con l'Italia in prima fila, a un'impostazione del Regolamento troppo ideologica e poco concreta". "L'Italia - ha aggiunto Pichetto - ha una posizione molto chiara: l'elettrico non può essere l'unica soluzione del futuro, tanto più se continuerà, come è oggi, ad essere una filiera per pochi. Puntare inoltre sui carburanti rinnovabili è una soluzione strategica e altrettanto pulita, che consente di raggiungere importanti risultati ambientali, evitando pesanti ripercussioni negative in chiave occupazionale e produttiva".