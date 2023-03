Avio, c'è un componente prodotto in Ucraina dietro il fallimento di VV22

Avio

(Teleborsa) - La causa del fallimento del secondo lancio di Vega C (missione VV22, avvenuta a dicembre ) è stata un progressivo. Più precisamente, la Commissione di Inchiesta Indipendente (IEC) composta da ESA e Arianespace ha confermato che la causa è stata un'inaspettatadell'inserto di gola dell’ugello in carbonio-carbonio (C-C),. Lo si legge in una nota di ESA, l'Agenzia spaziale europea, che segue la comunicazione con cuiha dato conto della conclusione delle indagini"Ulteriori indagini hanno portato alla conclusione che ciò era probabilmente dovuto a un", sottolinea ESA"L'anomalia ha anche rivelato che i- viene aggiunto - La Commissione ha pertanto concluso che questo specifico materiale C-C non può più essere utilizzato per il volo".Nessuna debolezza nel design di Zefiro 40 è stata rivelata e Avio staimmediata per l'ugello di Zefiro 40 con un altro materiale C-C, prodotto da ArianeGroup, già in uso per gli ugelli Zefiro 23 e Zefiro 9 di Vega."L'ESA si impegnerà pienamente, mettendo a frutto le sue competenze ingegneristiche e di gestione di progetto, per sostenere Avio nell’adozione delle azioni necessarie per ristabilire la fiducia nel sistema di lancio", ha commentatodell'ESA."Ripristinare l'accesso indipendente allo spazio dell'Europa è la priorità dell'ESA e sono quindi lieto di poter procedere con le campagne di lancio di Vega mentre prepariamo il", ha aggiunto.