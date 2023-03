Avio, conclusa inchiesta su VV22: prossimo volo Vega C entro fine 2023

Avio

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, ha comunicato che la Commissione di Inchiesta Indipendente (IEC) composta da ESA e Arianespace ha completato i suoi lavori, concludendo che laè stata unLa vicenda riguarda il secondo lancio di Vega C (missione VV22), ovvero il, che a dicembre non è andato a buon fine La Commissione ha anche fornitoper garantire il ritorno in sicurezza al volo in tempi brevi e l'affidabilità del lanciatore Vega C nel lungo periodo con un portafoglio di 14 voli (12 Vega C e 2 Vega).Arianespace ha aggiornato il programma di lanci per assegnare un volo a uno dei due lanciatori Vega rimanenti con una data di lancio prevista entro la fine dell'estate 2023, prevedendo ilGli eventuali effetti delle raccomandazioni fornite dalla IEC sono attualmente oggetto di analisi e saranno contenuti neiche saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione convocato per il 13 marzo 2023, si legge in una nota nota dell'azienda di Colleferro.