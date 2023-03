Banca Ifis scala posizioni nella classifica "Top 500 Banking Brands"

Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan,e scala sei posizioni nellaredatta da The Banker (Gruppo Financial Times), nella quale era entrata per la prima volta nel 2022.Secondo l'analisi condotta da Brand Finance e pubblicata dal magazine finanziario britannico, ildel marchio Banca Ifis è, avvenuta nel settembre 2019, e del 15% negli ultimi dodici mesi. Nel 2022, inoltre, la challenger bank presieduta da Ernesto Furstenberg Fassio ha scalato nuove posizioni del prestigioso ranking che include le più importanti istituzioni bancarie internazionali passando dalla 488ma alla 482ma posizione."Negli ultimi dodici mesi abbiamo ulteriormente consolidato il processo di rafforzamento del brand Banca Ifis avviato con il rebranding nel settembre 2019 - dichiara, Direttore Comunicazione, Marketing, Public Affairs e Sostenibilità di Banca Ifis - Per farlo, abbiamo realizzato nuovi progetti di comunicazione integrata pensati per, in particolare alle piccole e medie imprese alle quali ci rivolgiamo con i nostri prodotti e servizi"."L'aver scalato ulteriori posizioni nella classifica "Top 500 Banking Brands" conferma l'efficacia di un percorso che quest'anno si arricchirà didalla fondazione della Banca.Per il posizionamento di Banca Ifis, oltre agli investimenti in marketing, advertising e sponsorizzazioni, sono state importanti anche le iniziative sul fronte della, in particolare per la dimensione sociale. Nel 2022, Banca Ifis ha infatti lanciato Kaleidos, il Social Impact Lab che raccoglie tutte le iniziative realizzate a favore di persone, comunità e territori.