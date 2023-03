BCE, Morgan Stanley vede tasso terminale al 4% e fine rialzi a settembre

Morgan Stanley

(Teleborsa) - Un picco ritardato e più elevato dell'inflazione core probabilmente spingerà la BCE ad aumentare i tassi più della attese. È l'opinione di, che ora, dal precedente 3,25% stimato soltanto una settimana fa, e. Inoltre, si legge in una nota, prevede che la BCE aumenti di 50 punti base a marzo e maggio, per rallentare il ritmo dei rialzi a giugno a 25 pb, e per attuare il suo ultimo aumento dei tassi di interesse a luglio (25 pb).La lettura dell'inflazione dell'eurozona di febbraio , secondo gli analisti della banca d'affari statunitense, ha chiarito che l'inflazione alimentare si sta dimostrando più resiliente del previsto e sta impedendo al dato headline di scendere così rapidamente come previsto. "Peggio ancora,di quanto previsto, trainata da una maggiore inflazione dei servizi", viene sottolineato.Dopo il dato di febbraio, Morgan Stanley ora prevede(dal 5,4%), con il core che è stato rivisto significativamente al rialzo al 5,0% (dal 4,3% Y)."Questo tipo di forza dell'inflazione sottostante non consentirà alla BCE di ridurre il ritmo del suo rialzo a 25 punti base, e ora prevediamo un altro aumento di 50 punti base a maggio - si legge nella ricerca -, il che significa che sarà in grado di aumentare di 25 pb a giugno e luglio prima di fermarsi a settembre".