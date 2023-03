Brillante Piazza Affari, in rally INWIT e Amplifon

Morgan Stanley

BNP Paribas

Barclays

INWIT

Equita

Amplifon

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Inwit

Prysmian

Ferrari

Saipem

Illimity Bank

doValue

Fincantieri

Banca MPS

Antares Vision

Piaggio

Brembo

Ariston Holding

(Teleborsa) -. Notizie positive sul fronte macroeconomico: a febbraio la ripresa dell'attività delle imprese della zona euro ha preso slancio grazie all'accelerazione della crescita del settore dei servizi, secondo l'indice composito dei responsabili degli acquisti (PMI) di S&P Global, mentre si sono moderati a gennaio i prezzi alla produzione della zona euro, secondo i dati di Eurostat.Non si arrestano le. Questa mattinahanno rivisto al rialzo le loro previsioni, dopo che ieri è emerso come l'inflazione nell'area euro sia calata marginalmente a febbraio, ma sia cresciuta ancora l'inflazione core al netto di energetici e alimentari freschi.Inoltre, stamattina si è elevato unda parte di consiglieri BCE. Hanno parlato il banchiere centrale belga Pierre Wunsch, lo slovacco Bostjan Vasle, il banchiere centrale estone Madis Muller e il vicepresidente BCE Luis De Guindos.A Milano,di, dopo l'approvazione del nuovo piano industriale con una remunerazione più generosa agli azionisti. Gli analisti diaffermano che "si tratta di indicazioni positive sia a livello operativo (EBITDAaL CAGR del 11% al 2026), che di remunerazione per gli azionisti (DPS CAGR del 15%)" e fanno notare che la società "offre un'ottima protezione dall'inflazione (85% delle revenues aggiornate per la CPI)".di, che ha chiuso il 2022 con tutti i principali indicatori economici in miglioramento, raggiungendo anche livelli record in termini di ricavi, EBITDA e utile netto.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,08%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,58%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,47%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +176 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,46%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,04%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,75%., ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,34%, a 27.764 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dell'1,24% rispetto alla chiusura precedente. Leggermente positivo il(+0,35%); sulla stessa linea, positivo il(+1,34%).di Milano, troviamo(+6,59%),(+6,00%),(+3,22%) e(+2,41%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,52%.di Milano,(+3,10%),(+2,83%),(+2,71%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,04%.scende del 3,79%. Calo deciso per, che segna un -3,44%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,84%.