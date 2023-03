Deodato.Gallery lancia piattaforma per vendita di NFT e digital art

Deodato.Gallery

(Teleborsa) -, gruppo attivo nel mercato dell'arte contemporanea e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato il suo. Ad aprile sarà infatti onlinee-commerce per la vendita di asset digitali, quali NFT e digital art. L'obiettivo è favorire l'entrata nel mondo digital e web3 di tutti quei collezionisti che vogliono approcciarsi a questa nuova realtà.Le opere digitali potranno essere acquistate anche con i, come spesso accade, solo con Wallet o crypto-valute. Inoltre, per particolari opere, il collezionista potrà decidere se e quando convertire l’asset digitale in opera fisica.Inoltre, Deodato.Gallery ha spiegato che verrannoper implementare una nuova linea di business allo scopo di entrare nel mercato del web3 e NFT."Abbiamo lavorato per creare un'offerta digital ed NFT in linea con la qualità che ci contraddistingue econtro ogni possibile problema grazie al supporto digitale - ha commentato l'- La creatività che nasce dall'incontro tra arte fisica ed esperienza digital ci ha permesso di trovare soluzioni che ci aspettiamo verranno apprezzate dal mercato. Stiamo puntando sul primo lancio di arte digitale in grado di offrire allo stesso tempo i benefici degli NFT e dell'arte classica".